Candidaturas independientes y candidaturas ciudadanas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Soy empresario con vocación turística y veo al turismo como amplio generador de desarrollo para Irapuato y para Guanajuato y para el país mismo. Me interesa la política a partir de decisiones de gobierno y legislativas que ayuden al sector turístico que derrama miles de empleos. Estas elecciones las veo como la oportunidad para que los logros en turismo que tiene Guanajuato continúen para no perder esta dinámica de promoción.Hoy, en México, vemos como novedad a candidatos independientes y también a ciudadanos que no pertenecen a ningún partido que son candidatos. Lo que estamos viendo es que el sistema de partidos políticos se ve enriquecido con nuevos personajes. Esperamos que estas apariciones sean de perfiles capaces, adecuados, para que se desarrollen en sus más distintas especialidades.Por tanta corrupción, por tantos errores en política y en los gobiernos vemos una sociedad cansada, que o cree en partidos ni en candidatos y que no quiere votar. Ante este problema los partidos deben de proponer a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres, a los más capaces, para que desde las posiciones que ocupen sean rentables para la ciudad, para el estado de Guanajuato y para el país.El esfuerzo de los candidatos independientes debe de traducirse a propuestas que ayuden a mejorar la ciudad, nuestro estado y México. Todo esfuerzo por ser mejores debe de valorarse, de tomarse en cuenta, porque finalmente todos tienen algo que aportar. México debe de continuar su ritmo con el apoyo y el consenso de todos. Este país es de todos.Las candidaturas independientes y las candidaturas ciudadanas por los diferentes partidos son positivas sobre todos si los perfiles que se mueven son capaces y serán útiles para el país al momento que ejerzan. Vamos a darle valor a estos esfuerzos. Como sociedad tenemos que abrirnos para ver y entender quién este gran barco llamado México puede contribuir a ser mejores. Y en este barco, en esta gran casa, todos tenemos oportunidades.