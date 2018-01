Compiten 5 por candidatura panista... ninguno se ha inscrito

Aunque aún no se ha registrado nadie como precandidato del PAN a la Alcaldía de León, hay cinco contemplados, entre ellos, Ricardo Sheffield Padilla y Héctor López Santillana, señaló Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del partido, que no reveló los otros tres nombres, pero no descartó que entre ellos esté una mujer.

“Pero ya sabemos que están preparando sus documentos y seguramente que los invitarán a ustedes (medios de comunicación) para que los acompañen a los registros, probablemente a las de Alcaldes. Las mujeres están muy bien calificadas. Mientras no se defina cuál es el género que va a postular Acción Nacional en León, el tema está abierto, ya vendrá después la definición”, señaló.

Recordó que desde este 18 de enero y hasta el 11 de febrero, está abierto el registro para precandidatos a diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, con la comisión auxiliar electoral.

“Ojalá haya muchos registros, porque lo conducente es que se propongan ternas para cada uno de los puestos a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, de tal manera que se pueda tener una posibilidad de seleccionar a los mejores perfiles. Si nada más llegan dos, se mandan dos, pero si llegan más, entonces ya se pueden construir ternas para que la propuesta sea un comparativo de perfiles”, manifestó el dirigente.

Respecto a la coalición con el PRD, Ling señaló que sólo se está convocando en donde le tocaría al PAN proponer las candidaturas, como en León, donde pondrá a seis candidatos para diputados locales y a los miembros del Ayuntamiento.

“Al PRD se le dejaron algunos distritos, concretamente el número I y el número XIII, dos locales, y también se le dejaron seis municipios de los 46; por ejemplo, Cortazar, Juventino Rosas, Acámbaro, están en la convocatoria”, concluyó.