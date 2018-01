Sufren 'de sed' 36 mil familias leonesas

Al menos 36 mil viviendas en León carecen de servicio de red agua potable, según datos del INEGI del 2010. En cada una viven en promedio 3.9 personas, es decir al menos 140 mil 400 leoneses.

Para resolver el problema, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) contaba hasta el año pasado con un capital de trabajo de más de 2 mil millones de pesos y este año superará los 4 mil millones, contando la reserva que viene acumulando.

am solicitó una entrevista para hablar de por qué hay tantos leoneses sin agua, pero ni el director de la entidad municipal, Leonardo Lino Briones, ni el presidente de su Consejo Directivo, Pedro González García, quisieron hablar del tema. Las viviendas afectadas por la falta de abasto pudieran ubicarse en colonias irregulares que tienen que pasar por un proceso de regulación con el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi).

Según Jesús Aguilera Rodríguez, consejero del SAPAL que también lo ha sido del Imuvi, en León hay arriba de 300 colonias irregulares. Sus habitantes batallan porque en algunos casos ni siquiera tienen una toma pública, de las que hay 109 en el municipio de León. Muchos de ellos no pueden acarrear agua desde una toma para sus casas porque son de edad avanzada, o cortan el suministro en las tomas domiciliarias; otros pagan 500 pesos por el contenido de una pipa de agua, o 15 pesos por llenar un barril de alrededor de 100 litros.

En San Juan de Abajo SAPAL instaló una toma comunitaria.

Esta población de menos recursos debe pagar cientos de pesos al mes para contar con agua, mientras el director del SAPAL paga una tarifa preferencial, de 64 pesos por el servicio.

Los dejan ‘para después’

En Bosques de la Selva, donde tampoco tienen red de alcantarillado, sucede algo similar, las fosas se llegan a tronar y todos padecen por olores fétidos. Desazolvar les cuesta más de mil pesos y por eso muchos no lo hacen.

“Yo tengo viviendo aquí como 13 años y ya hace falta regularizar, entra una Administración y otra y otra y nada. Hemos ido a Imuvi pero siempre nos dejan como para después y nos dicen ‘primero están otras colonias y ya después ustedes’, y así nos traen vuelta y vuelta”, señaló María del Socorro, miembro del comité de colonos.

Teresa, que también es habitante de esta colonia, reconoció que algunas personas se conectan con mangueras a la toma pública y eso lo ha tomado SAPAL como motivo para suspenderles el servicio por días.

A un lado de esta colonia se encuentra La Selva, en donde Evangelina Ornelas contó que hay varias dificultades para que sea regularizada.

“Hay varias personas que tienen malas construcciones, están metidas donde debería ir la calle y es lo que nos ha atrasado también para que nos regularicen”, dijo.

Sobre la toma pública de SAPAL aeguró que a veces les cortan el servicio de medio día a una semana.

Finalmente en la colonia San Joaquín la señora María de la Luz, habitante de ese lugar por 14 años, reprochó que la toma pública no funciona bien, a pesar de tener tres meses instalada.

“Sí se batalla, pero uno se va acostumbrando. Según que a ver si este año ya nos tienen noticias de la regularización. Que se den prisa, ya se vendrían los servicios. Ahí vienen las votaciones y prometen y prometen... todos, no solo un partido, todos prometen lo mismo”.

Batallan para abastecerse

am recorrió las colonias Camino a San Juan, La Selva, Bosques de la Selva, San Juan de Abajo y San Joaquín para ver las condiciones en las que sus habitantes buscan tener acceso al agua. Ángela Hernández vive en San Juan de Abajo lejos de la toma pública, ella llena en promedio dos veces por semana dos barriles y le cuesta 14 pesos cada uno, esto es que al mes paga 224 pesos. Pero cuando lava la ropa debe comprar hasta cuatro veces por semana.

Hay otros casos como el de Silvia Flores, también habitante de San Juan de Abajo, quien tiene una familia de ocho integrantes para los que llena cinco barriles de agua hasta dos veces por semana, que le dejan a 11 pesos cada uno; termina gastando al mes 440 pesos.

En San Juan de Abajo hay un pozo, pero cuesta seis mil pesos conectarse.

“Ya tiene mucho tiempo que nos prometieron meter el agua, desde que iba a entrar Bárbara Botello. No me alcanza a veces, yo le ayudo a una señora a hacer quehacer para alcanzar en la semana”, manifestó Silvia.

Vecinos de esta colonia señalaron que SAPAL trabaja para introducir el servicio pero solo a unos cuántos que ya cuentan con escrituras y por ende regularización ante el Imuvi.

“Cuando uno lava sale el agua y luego se pudre y huele feo y muchas personas nos molestamos, pero no deberíamos porque ¿para dónde la tiramos?. Y es toda la semana porque cuando no lava una, lava otra”, contó Ángela. A ella y a Silvia les queda cerca un pozo de SAPAL, pero conectarse a éste les cuesta casi 6 mil pesos que no tienen.

En camino a San Juan hay una toma pública de la que se surten de agua más de 500 familias, habitantes de las caercanías informaron que con frecuencia SAPAL corta el suministro a causa de fugas en ducto viejo y desgastado, y pasan días para que regrese el servicio.

“Los del SAPAL vienen y piensan que nosotros tiramos el agua, pero no, y es que ya tienen mucho (tiempo) los tubos. Las cierran (las tomas) muy seguido y luego ni de dónde agarramos, por eso yo me prevengo. Pero la gente no dice nada”, contó Sandra.

La condición irregular de la colonia es un problema para sus habitantes.

“Pedimos todo, especialmente la regularización, pero desgraciadamente no se puede que porque el fraccionador no se presenta, no ha firmado, es lo que nos dicen de Imuvi, es lo que estamos esperando. Porque para los demás problemas, necesitamos eso, mientras no esté regularizado no se pueden poner los servicios”, manifestó Guadalupe, presidenta de los colonos.

Denunció que en algunas calles los habitantes sufren porque otros tienen fosas sépticas y cuando comienzan a llenarse, vacían el contenido a la calle mediante tubos.

“Es un olor tremendo y pura enfermedad”, reprochó.