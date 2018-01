Enfrentar el despojo

Publicidad

Se consumó el robo. Legal, pero robo, que quita a la ciudad su estadio. En una ciudad tan futbolera como León no es difícil comprobar el nivel de afición del pueblo leonés por su equipo y su estadio. “Al pueblo, pan y circo”, dice la máxima histórica que permite aplacar a las multitudes y distraerlas de la realidad. Por ello, es de imaginar la importancia del futbol para nuestro gobierno y cómo aquel contribuye a la paz social y lo que puede desatarse si el equipo se va de la ciudad o si baja a Segunda División o si el estadio es vendido, clausurado o demolido. Ni pensarlo. El pueblo tomaría acciones contra los responsables. Ya hemos visto muestras de esa turba enojada.Ya vamos para setenta años que los terrenos de las inmediaciones de nuestra Feria fueron utilizados para la instalación de escuelas, el Centro de Convenciones y un estadio de futbol. Me platicaba el padre Jorge Vértiz Campero SJ, -un gran jesuita, gestor maestro por cierto de donativos para edificar obras educativas como el Instituto Lux-, cómo se hicieron los trámites de los terrenos públicos de esas inmediaciones donde se construyó el Nou Camp. El desarrollo del espectáculo futbolero hizo indispensable la construcción del estadio, también decía don Pepe Serra Sala, -catalán y comerciante, también Presidente de la Feria-, y que representó una inversión que se pagaría pronto en lo social y en lo financiero.Más tarde, este inmueble con terreno propiedad municipal y construido con recursos públicos, fue objeto de trácalas y marrullerías de los pillos que fueron algunos de los anteriores dueños del Club León. Debieron haber sido así, expertos mercaderes del deporte, para saquear al equipo con sus argucias legales y buscar quedarse con el estadio; o para ser más preciso, los terrenos del estadio. Dos de ellos debieron pisar la cárcel y conocerse por años, los negocios turbios que hacían, uno en León y el otro en el mundo. Autoridades, colegios de abogados, JULCAS, el SAT y las procuradurías, supieron del arte fino de artimañas legales, todo, para obtenerlo y revenderlo después a precio de oro y querer darle uso comercial.El equipo León, su esperado ascenso a la Primera División, la entrada a las redes de televisión internacional, la inversión de Carlos Slim en la franquicia, la afición de una ciudad de 1.7 millones de personas, el bicampeonato, su historia, fueron factores “intangibles” que hicieron crecer exponencialmente el valor de la marca, del equipo, de sus jugadores. Pero quedó un pequeño problema: el estadio, el inmueble donde juega el equipo.El pleito legal entre Municipio, propietario histórico y real del inmueble contra los ahora dueños “legales”, tuvo un expediente largo. Pero el Municipio perdió a pesar de haber contratado a diversos despachos de abogados, sabiendo que la extinción del Fideicomiso abrió la puerta para este robo. El resultado final arroja que el más vivo y trácala, ganó la partida. Frente a ello, el Gobierno municipal tiene consigo un problema social: debe defender a la ciudad (más precisamente a los aficionados, pues, aunque no lo parezca, los resultados del equipo son un factor de paz social) y el equipo tendrá en el corto plazo un problema práctico: dónde jugar. Recordemos que en este espacio hemos analizado la rentabilidad que tendría construir un estadio con al menos el doble de capacidad.Hay que mirar hacia adelante. Solo queda a la autoridad ante el despojo, expropiar por utilidad pública o comprar otros terrenos para construir un nuevo estadio sin caer en chantajes que piden sumas locas por el inmueble. Pero la más poderosa, por ahora, es impedir como ciudad a como dé lugar, que el uso de suelo cambie a comercial; es decir, que el Municipio nunca otorgue un uso de suelo diferente al deportivo. Que cada vez que quieran hacer un espectáculo o evento, el Municipio no otorgue permisos y una y otra vez clausure siendo implacables con las autorizaciones. Queda también la lucha que den los dueños de palcos y plateas para prolongar más años la entrega e ir de amparo en amparo para que pasen años y más años para entregar el estadio. Nos queda también mostrar que se puede incluso hacer los partidos en otras sedes. Por ahora, las redes sociales dan cuenta de convocatorias a marchas contra los nuevos dueños; hay llamados a la “ley del hielo” en deportivos y lugares sociales donde se encuentre a los “dueños” legales del estadio para que ignorándolos se muestre el desprecio por este despojo. Hay también quienes convocan a no comprar leche producida por el nuevo dueño, hasta otras formas poco propias de actuar que por el enojo podrían no tener control, todo como impotencia ante este hecho consumado.Que el futbol si bien es parte de la vida de la ciudad, no lo es todo. Que deberán llegar tiempos en que la ley no pueda violarse para actuar para uno en contra del beneficio de todos. Que no debamos llegar a este extremo donde el gobierno tenga que “entrarle al quite” para usar recursos públicos por tener que calmar a un pueblo que está enojado. Nos queda sí, como sociedad, seamos o no aficionados, reflexionar que los bienes de todos, se deben cuidar y la autoridad asegure los bienes de la ciudad para evitar que puedan caer en el futuro en manos de malosos.