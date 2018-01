Publicidad

Religiosamente hablando, es condición sine qua non auto-reprimir la sexualidad, porque desde esa perspectiva la perciben como sucia, pecaminosa, inaceptable, y hacen sentir ante ella una culpa confundida con vergüenza.Sin duda alguna, en los últimos mil quinientos años, el sentimiento de culpa más inculcado en la cultura de Occidente es el relacionado con la sexualidad. La conciencia sexual de Occidente fue formada moral y religiosamente por San Agustín, que insertó un terrible sentimiento de culpa con relación a la pulsión del placer sexual, que es inherente a la naturaleza humana.El santo varón sugería comer poquito para no padecer demasiadas pasiones y dormir tantito para evitar sueños eróticos. Uta Ranke Heinemann, socióloga, calificó al santo de neurótico y padre de un milenio y medio de culpabilidad sexual.En algunas religiones monoteístas, el sentimiento de culpa es insertado en el inconsciente del individuo y las sociedades como algo medular, de tal manera que se tiene que lidiar con la culpa desde el nacimiento hasta la muerte. Permanentemente, se es culpable de pensamiento, palabra, obra y omisión; es decir, siempre culpable, motivos no faltan… ¡por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa…!El cristianismo es una religión de culpa, se nace culpable apenas con la luz de la existencia, los nuevos seres son ya reos de culpa; y, al morir, se dice que van a ser juzgados. Por lo tanto, escucharán una tonante sentencia emitida por juzgadores que no ignoran nada de la vida del enjuiciado, conocen hasta los secretos más íntimos de alcoba. En la portada del expediente está plasmado un sello rojo, donde se lee: “Culpable desde el nacimiento”. Dicho tribunal es contrario a los principios jurídicos mundiales, en los que, aún con sus imperfecciones, existe la presunción de inocencia del acusado hasta prueba en contrario.Culturalmente, el sentimiento de culpa es generado por visiones predominantemente moralistas y rígidas, de religiones monoteístas que sustentan el control de las vidas y personas mediante la culpa, el miedo y el castigo. ¡Pero, pensar que el sentimiento de culpa se debió, según dice el catecismo, a una desobediencia vinculada a un acto tan natural como el sexo de la primera pareja, Adán y Eva… sería renunciar a la condición humana!“En el Principio”, la mujer recibió una sentencia eterna: “Se multiplicarán en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor parirás los hijos…”, y con esta frase lapidaria se enuncia el castigo proferido por la divinidad a toda mujer, como consecuencia del conocimiento de su desnudez y su sexualidad. Así la vida inicia llorando, con culpa y dolor, y termina con dolor, llanto y temor…¡Dice San Agustín que el pecado original se trasmite mediante el sexo a todas las generaciones sucesivas y por tal motivo al nacer ya se lleva la imborrable culpa! Hay enfermedades congénitas, pero ¿pecados congénitos...? También es de llamar la atención la proporcionalidad de la sentencia: por una falta temporal, inclusive de pensamiento u omisión, el castigo es eterno...Lo anterior, provoca que innumerables personas lleven vidas atormentadas, disfuncionales, llenas de prejuicios, viven acarreando sentimientos de culpa que las tienen atadas y frustradas, no son felices, cargan una piedra de molino: una terrible tensión culposa por sus pulsiones y el deber ser moral.“Quien controle las pulsiones del ser humano y los sentimientos de culpa, controla al individuo”: Erich Fromm. La neurosis de culpabilidad que padecen millones de personas por el ejercicio de la sexualidad va en relación directa al tamaño de la carga cultural represora de la religión que practique. La culpa ante los impulsos sexuales de las personas es producto de la indisoluble confluencia de la naturaleza humana y su religión.Probablemente, la mejor exposición de esta culpa metafísica se encuentra en el libro “El Proceso”, de Kafka, donde un hombre despierta para descubrir que está siendo juzgado por un crimen ignoto que no le es revelado; pero el mundo en sí es el lugar de la culpa, todo lo que rodea al individuo es un inmenso e inextricable proceso acusatorio… Quizás muchas personas, en cierta forma como Kafka, sienten este peso encima y por eso no pueden dejar de buscar consuelos intelectuales como la utopía, como buscando la absolución de las culpas abstractas que los hicieron cargar desde el nacer.A las supuestas transgresiones o crímenes contra los cielos, le llaman pecado, una culpa con la que hay que sufrir. Si hay algo que haya hecho angustiar a la humanidad creyente es el concepto del pecado y el supuesto fuego con el que se purga. Cuando a un creyente se le hace sentir gran pecador se debate en una tremenda culpa y su vida se convierte en el umbral del infierno. No duerme, se pega en el pecho y dice: ¡por mi culpa, por mi gravísima culpa!El erotismo y la sexualidad están íntimamente ligados. Los conceptos anteriores se relacionan a la vez con el cuerpo humano, que algunas religiones consideran impuro, sobre todo las secreciones corporales. En las culturas religiosas represoras, el cuerpo es negado, disciplinado o despreciado.En culturas no represoras, el cuerpo es un medio de presencia divina al que se adorna, se exhibe y se lo considera símbolo de fecundidad y gozo. El placer sexual es una faceta muy valorada, considerando que la unión sexual es la expresión suprema de la creatividad y fertilidad. La sexualidad también puede ser vista como un medio de desarrollo espiritual, como sucede en las tradiciones tántricas, hindúes, budistas y en la cultura helénica, con Dionisos.Quizás sea hora que contrapongamos a la culpa metafísica, ese sentimiento paralizador y oscuro, el sentido de la alegría, algo más luminoso, activo y humano. Sea feliz, no somos ni más ni menos lo que nuestra condición humana es; sea feliz, deje a un lado esos sentimientos de culpa que lo asfixian y que le incrustaron desde que inició la existencia. Disfrute su vida, con amor y tranquilidad…Pero, no se asuste, mi estimado lector. La existencia de este infame tribunal celestial, que imparte espantosos castigos, no es más que el producto de la ficción humana; nada se parece más a lo humano que esas abominables concepciones, que serían imposibles que provinieran de la divinidad perfecta.