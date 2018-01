La Olla: Estadio, ¿y ahora?

Publicidad

El Estadio León está definitivamente perdido y la construcción de un nuevo inmueble es hoy un sueño.Eso de que el glorioso Nou Camp ya no era propiedad municipal lo confirmaron todas las instancias judiciales desde mucho antes, así que la Corte sólo ratificó lo que ya sabíamos, el juego terminó. Pero, aunque ya el partido iba tres a cero: derrotados en juzgados de distrito, tribunales unitario y colegiado, siempre se vive con la esperanza de aficionado de una heroica remontada en el último minuto. Pero eso no pasó.La Corte ni siquiera entró al fondo del asunto, simplemente dio carpetazo, ‘ese no es mi asunto’. El Municipio ya no tiene para pelear, en la cancha de la justicia sólo queda esperar el final de todos los amparos que promueven los propietarios de palcos y plateas que reclaman su derecho a ser oídos.Cuando el árbitro ya pitó el final el gobernador Miguel Márquez, como entrenador motivador, sale a dar un mensaje de aliento, que no nos preocupemos porque ya compraron terrenos para estadio nuevo.Como aficionado que es de “La Fiera” le pone sentimiento cuando habla de que no pasará a la historia como el Gobernador en cuyo sexenio el histórico equipo siete veces campeón se quedó sin su estadio. “Les doy mi palabra de que el León no se queda sin Estadio”, expresa en un tono de firmeza y seguridad que sin embargo no le sale para prometer un freno a la violencia a lo ancho del terruño.Nadie duda de la necesidad de otro estadio. Márquez aclara que será con inversión privada. Pero hasta ahora lo único que públicamente se conoce es que el Estado adquirió el inmueble (no se ha dicho cuánto costó).Del proyecto del nuevo estadio no hay nada: costo, esquema de inversión, plazos, ni una maqueta. La directiva del Club León encabezada por Jesús Martínez Murguía no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del inmueble donde juegan y tampoco sobre la decisión de invertir en otro espacio.Lo único cierto hoy es que el Municipio ya no tiene estadio. La propiedad pasará -llegada la hora- al Club Social y Deportivo León A.C, en la demanda representados por el empresario celayense Héctor González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente, respectivamente.En el Club León esperarán a que el Municipio defina lo que sigue. Si es que se sientan a la mesa con Zermeño y González para negociar alguna compra, renta, o van desde ya por la vía de la expropiación. Para este tema el alcalde Héctor López no dará un paso sin el respaldo total del gobernador Márquez.Los ganones del pleito tampoco se desesperan, no asoman la cabeza ni hacen declaraciones. Su abogado, el experimentado ex presidente del Instituto Electoral, Roberto Hernández, sale a decir que respetarán los derechos de dueños de palcos y plateas, pero no le creen y van a pelear.El alcalde Héctor López quiere transmitir tranquilidad, pero hoy priva la incertidumbre. Y en el vistazo al pasado la pregunta obligada es ¿qué pasó para terminar en perder el estadio?. Todos se tiran lodo.La historia se ha publicado. En 1999 Roberto Zermeño amenazaba con vender el equipo. Para eso en el 2000 el Ayuntamiento encabezado por Jorge Carlos Obregón y como secretario de Ayuntamiento Chuy López Gómez, cambiaron el uso de suelo para que fuera exclusivamente deportivo y no pudiera tener otro destino. Y se constituye el famoso fideicomiso para proteger la propiedad del estadio, según que para los leoneses.Ese fideicomiso administraría el terreno que incluye el estadio y el estacionamiento. Además Zermeño se reservaba 10 mil metros cuadrados al que le dan uso comercial y hasta recibe apoyo para impuestos.El 29 de agosto de 2000, la mayoría del Ayuntamiento aprobó la creación del fideicomiso.El segundo capítulo de la novela fue en noviembre del 2007 cuando la mayoría del Ayuntamiento encabezado por el panista Vicente Guerrero (qpde) aprobó de manera unilateral extinguir el fideicomiso. La única panista que votó en contra fue la síndico Leticia Villegas y entre los que dieron el “sí” estaba el regidor hoy precandidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez.El que fuera secretario de Ayuntamiento, Paco García, defiende que todo fue para escriturar el bien a favor del Municipio, pero para otros esa decisión fue el comienzo del fin. El 7 de abril 2011 Zermeño y González presentaron demanda contra el Municipio para exigir la devolución del estadio. Y ganaron.En el gobierno de Bárbara Botello se perdieron dos instancias y una más con Héctor López.Hay tres etapas claves para entender lo que pasó: la creación del fideicomiso, su extinción y la defensa legal. En manos del actual Ayuntamiento está la obligación moral de deslindar responsabilidades por daño patrimonial.En mayo de 2017, el director de Policía de Apaseo El Grande, Jesús Salgado Martínez fue asesinado por un grupo de pistoleros quienes lo esperaban afuera de su domicilio ubicado en Las Huertas.El jefe Jesús no traía escolta o algún otro policía; al momento de salir de su casa iba con su hijo a quien llevaba a la escuela. Esto a pesar de la inseguridad que se vive desde hace dos años en ese municipio al igual que en todo el estado.Dos meses después, el 31 de julio, el director de Policía de Celaya, J. Santos Juárez Rocha y Manuel Acosta, su escolta, corrieron con la misma suerte, en la comunidad Loma de Flores, Salamanca. Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, cuando iban a trabajar, a sólo 30 metros de la vivienda del funcionario, fue emboscado por un comando con armas de grueso calibre. Eran unos ocho sicarios a bordo de dos vehículos. Dentro de la camioneta quedó sin vida Manuel Acosta García, “El Tacho”, y tirado a un lado del vehículo cayó Santos Suárez, quien bajó del vehículo al intentar repeler el ataque. Al menos 60 impactos de bala recibió la camioneta.Gracias a versiones de algunos habitantes de la comunidad, las autoridades supieron que Manuel Acosta y su escolta J. Santos, diariamente pasaban por la calle Emiliano Zapata a bordo de la camioneta Dodge Ram color gris, para trasladarse a Celaya a trabajar.A seis meses de este asesinato, los ataques a policías han continuado. El director operativo de Policía Municipal de Irapuato, Javier Castañeda Vargas, murió acribillado cuando regresaba a su domicilio la noche de este viernes, en Abasolo.Las autoridades municipales, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, descartaron posibles amenazas a la víctima. El mismo viernes hubo una reunión de trabajo para ver temas de operatividad.En esa junta de trabajo, Castañeda Vargas no reportó alguna amenaza.Los ataques contra policías no paran; en septiembre pasado un comando asesinó a 4 policías en diferentes hechos, en Apaseo el Alto, donde incluso también fueron asesinados 3 civiles, dos de ellos en el ataque a policías en una gasolinera a la salida de Apaseo-Celaya.En octubre un policía municipal de Irapuato fue secuestrado por tripulantes que viajaban en una camioneta y que le dieron alcance cuando se dirigía al trabajo cerca de la XII Región Militar, ubicada en la salida a Salamanca, policía del que no se ha sabido nada más, de lo que dijeron las autoridades, que estaba en investigación y por lo mismo tenía a su cargo varias diligencias.En todos los casos, los maleantes se mueven por el estado. Nada menos ayer fueron asesinados dos preventivos de San José Iturbide.El Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec), ya camina, ahora urge pisar el acelerador porque los tiempos de la delincuencia no son para nada los de la burocracia.El proyecto de concretar un esquema permanente en el que aporten recursos el Estado y los Municipios de León, Irapuato y Celaya, para fortalecer programas de seguridad pública, inició desde octubre 2016.En el caso de León fue apenas el 21 de diciembre pasado que se anunció la firma del primer contrato para el proyecto denominado “Proceso de Convergencia Estratégica” que inició el 1 de enero pasado. Está a cargo de la empresa Oxford Leadership Group S.C que comanda Juan Carlos Murillo Flores.El objetivo es generar un plan estratégico en el área de Seguridad Pública para 36 meses. La información que proporciona el Fifosec no dice cuánto se paga por ese contrato, ni detalles del mismo.Murillo Flores fue asesor en la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el sexenio de Vicente Fox, luego fue Coordinador de Delegaciones de Economía con el leonés Lalo Sojo, y en la Secretaría Particular del Gobernador de Guanajuato fue creada una Coordinación General de Innovación y Buen Gobierno que encabezó de noviembre 2012 a abril 2014, y que hoy ya ni existe.En dependencias de Seguridad Pública su trayectoria sólo reporta que de 2010 a 2012 fue titular de la Copladii (Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional) en la PGR.Lo positivo es que el fideicomiso dispone ya de 25 millones de pesos (aportaciones iguales del Estado y el Municipio) para trabajar en las tres líneas estratégicos que fueron trazadas desde la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que encabeza la maestra Rocío Naveja, y que son: fortalecimiento del capital humano, de los esquema de inteligencia policial y de acciones de prevención del delito.El proyecto que ya se contrató se supone que es la base de la estrategia pero, si ya está el recurso público disponible, lo que sigue es comenzar a aterrizar el resto de las acciones. Este martes está convocado el Comité del Fifosec -integrado en su mayoría por ciudadanos- para delinear el plan 2018.En el PAN está en marcha la operación cicatriz, mientras que en el PRI la herida se está abriendo.De los panistas nadie quiso faltar ayer a la cita con su nuevo jefe nacional, el sonorense Damián Zepeda. Era el primer encuentro juntos del ungido Diego Sinhué y el ‘damnificado’ Fernando Torres.Damián y Diego no perdieron oportunidad de elogiar la generosidad del Senador. “Una vez más, Fernando, nos demostraste tu gran estatura política”, le dijo Diego. “Agradezco tu respaldo al partido, a Diego, tu visión de largo plazo”, agregó Zepeda, y Fernando se dejó querer con los aplausos y vivas.También hubo palabras de reconocimiento para Carlos Medina y Luis Alberto Villarreal.Ahí estaba la cargada de alcaldes azules, diputados federales, locales, dirigentes, y militantes. Todos aclamando a su candidato Diego Sinhué, quien ofreció ser el estado que más votos aporte a la candidatura de Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente” con el PRD y Movimiento Ciudadano.Pero el PAN no puede cantar victoria en eso de la unidad, le queda mucho por resolver. Viene lo bueno, definir las candidaturas al Senado, diputados federales, diputaciones locales, y los ayuntamientos.En el evento también pasaron lista el alcalde Héctor López y los diputados federales Alejandra Gutiérrez y Ricardo Sheffield, todos listos para registrarse como aspirantes a la Alcaldía de León.La ex Tesorera es gente cercana a Diego y si la candidatura es para hombre, tendrá su compensación. El factor Ricardo, si no es favorecido, ocupará de una cirugía mayor pues, como está la convocatoria, lo que se advierte no es designación sino dedazo, así que quien no resulte tendrá razones para protestar.En la cancha del PRI el escenario es más crítico. Hoy por fin se estará publicando la convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador cuyo método acordado en una asamblea de delegados. Habrá 10 días para los registros, o lo que es lo mismo, para echar a andar la operación precandidato único.En el PRI simplemente no están acostumbrados a las contiendas internas, y no la querrán esta vez. El senador Gerardo Sánchez aparece como el ‘demócrata’ tricolor exigiendo un candidato desde las urnas.A José Luis Romero Hicks no le han dicho que va, pero se asume con amplias posibilidades. Miguel Ángel Chico también espera.El PRI ha perdido tiempo valioso, si el candidato es Sánchez García ¿para qué espero tanto tiempo en lanzar la convocatoria y dejar que los aspirantes que así lo quisieran jugaran en una asamblea? Pero si va Romero Hicks y salen fracturados, pues también ¿para qué tanto tiempo si no lograron la unidad?A eso súmele la desventaja en las preferencias electorales y la debilidad de sus estructuras. En apuros.