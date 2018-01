Truculencias en la política

Publicidad

“En esta vida lo mejor escallar, cuando se quiereconservar un amor.....”Seguramente el asunto ya se venía “rumiando” y de buenas a primeras se manifestó a toda voz públicamente; sin más, el presidente de Coparmex, que es como si dijéramos el sindicato de los patrones, se pronunció a favor de que el PAN, en su semáforo electoral le diera luz verde o sea aprobara ya, la intención del actual Alcalde de León, para reelegirse.Equivalente, esa posición a que se adelanten, pero ya, los tiempos. Cualquier observador, con tres dedos de frente, sin más que mediana reflexión, por aquello de lo que es parejo no resulta chipotudo, supondría que el líder patronal, Jorge Ramírez Harnández, actuaría de similar forma con los otros organismos políticos que tienen su registro oficial; pero no hubo tal, nada de decirles “ábranle sendero a fulano y ciérrenlo para zutano”.Lo curioso, simplemente ingenuo, fue que Héctor López Santillana, no acostumbrado a tal tipo de truculencias, cayó en eso que podemos denominar como garlito y dio las gracias al pronunciado. Su actitud debió haberse ido por el silencio para que no quedara duda o sospecha de acuerdo previo en la jugada.Este salto inesperado a la palestra nos lleva a sinfín de reflexiones; la primera y más importante se cifra en dilucidar siquiera si el dirigente coparmexiano habla de suyo propio, de por sí, sin consulta a sus agremiados. ¿Hizo, mínimamente una encuesta para, como diría Agustín Lara, lanzarse al ruedo? Si no hubo tal adivina, con poderes de la bruja Escaldufa, que los patrones que se forman en Coparmex piensan igual que él en política. Eso, desde luego, tiene visos de absurdo.No respetar, en temas y actitudes de tanta seriedad los criterios o convicciones de la gente, es grotesco, absurdo y más si se trata de ciudadanos y ciudadanas de reconocido nivel profesional y social.Pero, en fin de cuentas, el suceso allí queda como una muestra de las manipulaciones que algunos dirigentes pueden hacer con sus gremios.La jugada política es clara, si el PAN nomina a Héctor René, Jorge Ramírez Hernández y Coparmex van a cantar a voz en cuello : “nosotros te pusimos” y querrán tener, mínimamente, derecho de picaporte. De paso ya “quemó” a otros prospectos, pero, en la misma truculencia está la perspectiva de que si otra persona recibe el color azul, le cantarán al oído “nosotros no te vimos, pero estamos con tu bandera”.Manera simple ésta de hacer política. Sin embargo y es lo que tiene urgencia de ser dilucidado, tomando en cuenta el texto y contexto de lo ocurrido, si esos organismos, como Coparmex, fueron creados para, digamos corporativamente, servir a los agremiados o a efecto de que sus líderes, hagan política electoral. Allí la definición resulta urgente, no porque dudemos nosotros que la ‘O’ es redonda sino a efecto de que el pueblo en general conozca la realidad y que los miembros de esas agrupaciones no permitan que se les aborregue o manipule.Se nos va a decir que ‘El Maquio’, que fuera candidato presidencial del PAN salió de Coparmex, es cierto, pero dejó a tiempo el organismo para ser abanderado. No revolvió las aguas. Ojalá que don Jorge Ramírez Hernández y su principal asesor, aprendan esta lección que les ha deparado la vida.