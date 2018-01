Un fracaso anunciado

Publicidad

Hace un año, precisamente el 17 de enero de 2017, en este prestigiado periódico, publicamos que la simple admisión de la demanda de amparo promovida por el abogado José Oscar Valdés Ramírez, en contra del incremento a la gasolina y demás combustibles, que se difundió sobre todo a través de las redes sociales, no significaba que ya se hubiese ganado esa batalla contra el gobierno como se insinuaba en las notas difundidas; inclusive para lograr ese fin se anexó un formato de demanda de amparo que debía ser firmada por el ciudadano afectado y presentarla ante el Juez de Distrito Competente en su localidad y decíamos que si bien era muy respetable el trabajo elaborado por el mencionado abogado, el problema que vislumbramos fue que los argumentos esgrimidos y las violaciones reclamadas en los conceptos argumentativos no eran lo suficientemente consistentes como para ser tomados en consideración como violaciones a los derechos humanos o alguna de las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El sábado 13 de enero de 2018 encontramos la noticia (am. 2B.4) de que ya dos jueces federales, adscritos al Centro Auxiliar de la Primera Región notificaron las primeras sentencias en las que el Poder Judicial Federal se pronunció en los juicios de amparo promovidos contra el gasolinazo del 2017. El Juez Federal José Luis Cruz Álvarez resolvió que las medidas de incremento a la gasolina no violaron los principios de proporcionalidad, ni de irrectroactividad de la ley, ni tampoco los derechos humanos de trato igualitario y desarrollo de la familia, así como tampoco los de consulta popular, certeza jurídica, prohibición de monopolios y falta de fundamentación y motivación legal.En su turno la Juez Federal Ileana Moreno también negó simultáneamente seis amparos de los mismos y, entre ambos, fueron rechazados por improcedentes más de 4,000 demandas de amparo porque los quejosos ni siquiera acreditaron ser consumidores de gasolina. Con estos criterios seguramente los demás miles de juicios de amparo pendientes seguirán la misma suerte.El abogado Oscar Valdés difundía en un video muy conocido en Facebook que conjuntamente con otros colegas habían ganado amparos al gobierno en contra de las fotomultas y en algunos casos en contra del “hoy no circula”; pero recordemos que ha sido de explorado Derecho y con precedentes de Jurisprudencia el sentido de los criterios para resolver ese tipo de demandas, las cuales se promovieron por doquier y todos las sorteamos exitosamente, pero no por ganar juicios de amparo en algunos casos, ya se van a ganar todos los que promovamos, cada demanda y sus conceptos de violación son diferentes y especialmente para cada caso concreto, por lo que no se puede nunca cantar victoria sobre cada contienda jurídica en la que asesoramos a nuestros clientes, y mucho menos, para tratar de promover nuestra imagen, sino que el prestigio vendrá solamente con los resultados del trabajo que se desarrolle.