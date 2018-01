Preocupa violencia contra policías

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Rocío Naveja, considera queque se están presentando en la entidad.“Atacan a los policías porque están respondiendo, porque están confrontando a la delincuencia y pues tenemos que estar mejor preparados para que no perdamos más vidas porque eso es el tema más preocupante.Hay una capacidad de respuesta ante los hechos que se están presentando y esas muertes van asociadas a detenciones y persecusiones de delincuentes y finalmente lo que se busca es inhibir estos actos de violencia”, apuntó.Naveja destacó que cada vez es mayor la necesidad como en el caso de León dey ejercer su función principal que es proteger a la ciudadanía de la delincuencia.Por su parte, Luis Alberto Ramos, presidente del, dijo que es imprescindible que las autoridades y ciudadanos se sienten a trabajar en la recomposición del tejido social.“Ya no es un tema menor, es buscar cómo trabajar todos en conjunto para una parte social y la regeneración del tejido social, esto nos va a llevar tiempo pero es importante y es algo que al político no le interesa porque no hay una respuesta de apoyo.Ahí está la baraja, ahí están los hechos que no mienten y ahí está toda la situación, podrá haber reactivos pero lo único que va a generar son más enfrentamientos por supuesto. Entonces tenemos que trabajar en recomponer el tejido social”, expuso.