Ligan a ex candidato presidencial en escándalo Odebrecht

El excandidato presidencial guatemalteco Manuel Antonio Baldizón fue acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, en el primer caso conocido en Guatemala de irregularidades ligadas a la constructora brasileña señalada de diversos escándalos en varios países latinoamericanos.

Baldizón, quien fue el candidato opositor en las pasadas elecciones presidenciales, fue detenido en Estados Unidos aunque por irregularidades migratorias y ahora se espera que sea deportado al país centroamericano para enfrentar el proceso por Odebrecht, informaron la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un comunicado.

La detención se hizo en un aeropuerto estadounidense no identificado. Estados Unidos le retiró la visa al político el mismo sábado que se giró una orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht, dijo a The Associated Press un funcionario con conocimiento de la investigación y que pidió no ser identificado por ser un caso abierto.



Las autoridades guatemaltecas lo acusan de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, señaló la fiscalía en el comunicado.



Según las autoridades, Baldizón recibió a través de testaferros comisiones que pagó Odebrecht por la adjudicación de contratos de construcción de carreteras en el país centroamericano.



Las investigaciones determinaron que el entonces ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, uno de los líderes del Partido Patriota, habría sido quién organizó los pagos y quien determinó a quién se pagaban los sobornos, entre ellos a Baldizón.



La fiscalía y la CICIG informaron que otras dos personas, ligadas a las transferencias irregulares, fueron detenidas también la noche del sábado tras varios allanamientos.



El Partido Patriota gobernó entre 2012 y 2015 y llevó a la presidencia al general Otto Pérez Molina.



El entonces presidente renunció al cargo en 2015 luego de que se anunciara una investigación en su contra por una defraudación millonaria en las aduanas del país, caso que lo mantiene en prisión desde entonces. Junto a él también fue detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios miembros de sus gabinetes, todos se han declarado inocentes de los cargos.