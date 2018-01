Protestan, sin importar su estatus migratorio

La marcha de las mujeres volvió a las calles en más de 250 ciudades de la Unión Americana para celebrar el primer aniversario y también para recordar que hace un año tomó posesión el presidente Donald Trump.

En la ciudad de San José, California, donde habitan miles de mexicanos (30% de su población total), la marcha comenzó puntual a las 11 de la mañana saliendo de la alcaldía, en donde los ánimos ya estaban encendidos y los participantes, en su mayoría mujeres, afinaban la voz y preparaban sus cartelones.

Bajo los lemas “Primero marchamos, ahora corremos”, “escucha nuestro voto”, la marcha en la también llamada Silicon Valley se hizo más fuerte debido a los masivos casos de abusos sexuales conocidos por la campaña #Metoo y la posible expulsión de Estados Unidos de los soñadores (dreamers).

Dreamers, presentes. Dirigiéndose en español a los miles de asistentes que se concentraron en el Arena Green Park de San José, California, Sarahí Espinoza, ex dreamer y ahora directora de DREAMer’s Roadmap, habló de su llegada a Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad acompañada de sus papás, todos provenientes de Michoacán. Ellos se abrieron las puertas en este estado, pero la realidad que enfrentó cuando cursaba la preparatoria o high school la llevó a luchar en un movimiento que hoy en día enfrenta incertidumbre.

En entrevista, Sarahí comenta a EL UNIVERSAL que “me di cuenta que por mi estatus migratorio no iba a poder aplicar para FAFSA [Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes] o las becas a las que aplicaban mis amigos porque yo no tenía número de seguro social. Me di cuenta de que por mi estatus las oportunidades iban a ser limitadas”.

A sus 28 años, Sarahí comenta que el trayecto que recorrió como estudiante indocumentada y todos los esfuerzos para impulsar sus proyectos han valido la pena. Se convirtió en madre hace un par de años, vive con su esposo y continúa con sus planes para seguir apoyando a más estudiantes indocumentados y que éstos tengan acceso a ayuda económica para sus estudios. “La vía para eso es la información” lo que alguna vez a ella le hizo falta, dice.

Registran votantes. Mientras muchos comentan que este año hubo menos asistencia que el pasado enero de 2017, otros participantes señalan en su recorrido que el mensaje de este sábado tiene otro objetivo principal: llevar a más líderes mujeres a más cargos importantes en Washington, por lo que los organizadores de este año se concentran en motivar a todos los asistentes que son elegibles para votar y escoger a un mayor número de representantes demócratas en las elecciones de medio término.