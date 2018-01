Colilla de cigarro provoca incendio

Publicidad

La alerta sobreen el municipio de San Francisco del Rincón.Los hechos se registraron la tarde de ayer alrededor de las 5:00 cuando por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 911, se reportó el incidente.Al lugar arribaron los elementos de Protección Civil quienes comenzaron a sofocar el fuego, pero al ver que se propagaba con intensidad pidieron el apoyo de los elementos de Bomberos de San Francisco del Rincón.Las unidades de Bomberos acudieron al domicilio en el bulevar Emiliano Zapata esquina con calle Febrero de la colonia Purísima Concepción.Estando en el sitio ayudaron a los rescatistas de Protección Civil para eliminar todo rastro que pudiera generar de nuevo el fuego.Se estima que la duración para terminar con el incendio fue aproximadamente de una media hora ya que no fue de gran intensidad.Según declaraciones de los afectados el incendio comenzó por una colilla de cigarro, ya que uno de los jóvenes fumaba dentro del local; de los involucrados no se proporcionó ningún tipo de información.Los agentes de Tránsito y Policía municipal tomaron el registro de lo atestiguado y acordonaron la zona para no causar otro accidente.El local es utilizado para la elaboración de plastisol donde sólo laboran familiares; descartan que haya sido por un corto circuito y se afirma que fue por una colilla de cigarro ya que en el lugar se encontraban en el suelo bastantes de ellas.