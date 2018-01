'Ola' de robos en 'El Manantial'

Publicidad



“Se supone que pagamos por vigilancia y sin embargo nadie se da cuenta de los robos que hay adentro del fraccionamiento, aunque se supone que toda persona que entra debe registrarse”, reclamó.



“Hemos tenido problemas con ellos por varias cuestiones, cuando compramos la casa nos vendieron demasiadas cosas que no cumplieron, en el contrato decía que iba haber una área de patinetas, cosa que es falsa, (ya que) apenas tenemos una pequeña cancha”, reclamó el vecino.



Durante las últimas semanas, enubicado en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas,pese a la vigilancia que supuestamente hay en la zona, así lo reportaron vecinos.Aunque es una zona en la que se encuentra una caseta de vigilancia para monitorear a las personas que entran y salen del fraccionamiento, los robos a casas y departamentos de la zona no son escasos, según reportó Andrés “N”, vecino que apenas hace dos semanas presenció un robo a un departamento.Él presume que los delincuentes son personas que llegaron a trabajar como vigilantes del fraccionamiento.Por esta situación los vecinos, encargada del fraccionamiento, tpues ya quAsimismo el joven Medardo Toledo, también vecino, reportó que apenas hace poco menos de un mes le fueron robadas las llantas traseras de su vehículo el cual dejaron parado sobre tabiques; por este hecho dijo que nadie se hizo responsable.Además de la escasa vigilancia, también denunciaron que la empresa encargada del fraccionamiento supuestamente incumplió en acuerdos que están efectuados en los contrato de compra-venta.Aunado de que hay viviendas que ya presentan fisuras, según denunció uno de los vecinos afectados quien aseguró que ya reclamó a la empresa por esta situación, pero indicó que la respuesta que supuestamente le dio ‘Grupo Guiar’ fue que las grietas en las paredes se deben a la forma del terreno en el que se encuentran construidas.Aunque no todas las casas presentan la misma situación, las viviendas que reportan con grietas hasta el momento no se les ha dado solución.Otra de las quejas que reportaron los vecinos fue la falta de espacios recreativos en el fraccionamiento, los cuales supuestamente fueron prometidos por la empresa antes de llevar a cabo la compara de la vivienda sin embargo comentaron que sólo cuentan con una pequeña cancha de fútbol.