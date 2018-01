EMPRESARIOS CON MÁRQUEZ

Publicidad

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que comanda José Arturo Sánchez tiene una encerrona con el gobernador Miguel Márquez para revisar los proyectos de cierre de la Administración.El viernes pasado, los socios del CCEL estuvieron en el C5i con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca. Ahí reconocieron los esfuerzos pero le urgieron a tener indicadores medibles.El encuentro se da luego de unos días especialmente críticos en violencia contra mandos policiales. Se esperaría que los empresarios se sostengan en su exigencia de acciones más contundentes ante el delito.La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León tiene programada su primera asamblea general del año este próximo 31 de enero. Ahí se revisará el plan de trabajo 2018 del organismo que integra a ciudadanos y autoridades de todos los niveles de gobierno y poderes públicos. La prioridad de este año es aterrizar programas concretos de participación ciudadana en las tareas de prevención del delito.La Mesa tiene el reto de aterrizar el rollo de los funcionarios en acciones que impacten en la calle. La prevención y atención de las adicciones, la deserción escolar, la falta de oportunidades, todo eso el caldo de cultivo en el que la delincuencia y la violencia tiene su espiral creciente sin que nadie lo pare.Pero para eso necesitan más trabajo de todo el gabinete estatal y municipal. Y no todo es recurso económico, lo primero es voluntad política de hacer algo distinto para que las cosas cambien. Que se note que hay una Subsecretaría de Prevención del Delito en el Estado que encabeza el panista Marco Antonio Rodríguez, bien conocido pero por su chamba cuando llega la hora de la grilla electoral.En esa reunión se pedirá que Rocío Naveja, que en marzo concluye su periodo de dos años, se quede hasta pasar las elecciones, pues es parte de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia -agrupadas en la organización México SOS- que prepara un documento de propuestas a candidatos.Además, están invitados representantes de los fideicomisos de seguridad que se constituyeron en Celaya e Irapuato, también vienen de San Miguel de Allende. En esos tres municipios hay el interés de formar sus propias Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, instancia que en León fue impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León.En la primera reunión del año estará también Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS, y se invitó a un representante de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Para febrero La Mesa tiene en puerta sumar una mayor cantidad de ciudadanos en su trabajo de comisiones.Representantes ciudadanos de La Mesa y del Fifosec (Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana) tienen esta semana una cita con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez. El Fifosec ya dispone de 25 millones de pesos desde el cierre del año pasado, pero quieren amarrar que haya recursos suficientes de Estado y Municipio para cuando terminen de invertir ese monto.Pero los ciudadanos y las autoridades que integran el Fifosec deben ejercer el recurso pronto y bien, sólo así podrán presionar a Estado y Municipio a que aumenten las aportaciones al fideicomiso antes de terminar sus respectivos mandatos (el 25 de septiembre el Gobernador y el 9 de octubre el Alcalde).El Observatorio Ciudadano de León que encabeza Luis Alberto Ramos ya está aplicando la encuesta de Cohesión Social, con la que pretenden tener información para sugerir estrategias de prevención del delito. Los encuestadores están en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria de León, pero también se puede responder mediante correo electrónico, WhatsApp, Facebook y la página del OCL.El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Paulo Bañuelos, hace lo que puede por figurar para ser el “gallo” panista la Alcaldía de Celaya. Hace unos días, durante el inicio de obra del Parque Urbano, repentinamente llegaron unas 70 personas que empezaron a ovacionarlo como el mejor aspirante. A pesar de que negaron ser acarreados, algunos porristas no sabían ni el nombre del “favorito”.Al ver ahora tanta cordialidad entre el alcalde Ramón Lemus y Paulo, suponemos que hubo un acuerdo de apoyo mutuo porque se dieron cuenta que el enemigo a vencer es Mauricio Usabiaga, y si éste no quiere la candidatura, regresaría Ismael Pérez. La tercera opción es Paulo y Ramón ya está descartado.La semana pasada, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se reunió con el maestro Jesús Gallardo, fundador de la emblemática Escuela de Artes Plásticas y destacado internacionalmente como grabador y pintor del paisaje guanajuatense, y con el empresario leonés Jorge Videgaray Verdad, presidente del Patronato de la Universidad de Guanajuato.El objetivo del encuentro fue evaluar proyectos para exponer el valioso acervo pictórico y escultórico de la Universidad ante los guanajuatenses y los visitantes a la Capital del Estado.