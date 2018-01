Roberto Zermeño, de villano a héroe involuntario

Publicidad

El resultado del juicio que dio la propiedad del Estadio León a Roberto Zermeño lo convierte en el villano favorito de León que todo mundo adora odiar. Quien le diera el triunfo al equipo de casa en 1992 y lo hiciera campeón después de años de sequía, logra, por un error del Ayuntamiento, quedarse con el inmueble.Aunque todavía faltan minutos al tiempo de juego en el enfrentamiento con los dueños de palcos y plateas, Zermeño es el legal e inmoral dueño de uno de los estadios con más abolengo en el futbol mexicano. Su historia es la nuestra, la de los aficionados que vimos el primer juego entre el León y el Santos (con Pelé) hace más de medio siglo, en los sesentas. Es la tierra que separó el gobierno de Juan José Torres Landa para que se construyera un lugar que supliría a la Martinica, una cancha que también recordamos con los grandes del León: Antonio Carbajal, Adalberto “El Dumbo” López, “El Mono” Arenaza, Antonio Battaglia, Marcos Aurelio di Paulo, Chavicos Enríquez y muchos más. Una Martinica que después trotó el equipo de la franja Unión de Curtidores.Pero esas son historias que darán paso a un nuevo estadio. El gobernador Miguel Márquez Márquez, atento al desconcierto y tristeza que causaría en la población la pérdida de su estadio, tuvo a bien comprar 37 hectáreas en el corazón de la ciudad, en la confluencia de las avenidas Morelos y Las Torres, cerca de la estación del SIT. Se dice que se invirtieron 500 o 600 millones de pesos en la compra (excelente inversión). Pronto lo tendrá que hacer público el equipo de Márquez si se utilizaron fondos públicos, ya sea con garantías o con dinero del erario.Con 37 o más hectáreas se puede proyectar algo grandioso para la ciudad. Un estadio cómodo, con buenos estacionamientos y accesos, con todos los servicios y comercios alrededor, incluso se pueden construir algunas torres de oficinas o vivienda. Todo depende de la imaginación y sentido económico de quien lo proyecte.Lo paradójico es que si Roberto Zermeño no hubiera realizado una pelea larga y fructífera (para él) de quedarse con lo que no le correspondía bajo la visión de los aficionados, el Gobierno no se hubiera puesto listo y ágil para comprar esa tierra. Zermeño fuerza un nuevo destino para el equipo León y se quedará con un pedazo de tierra muy valioso que tal vez sus hijos o nietos puedan usufructuar. Cualquier administración municipal se vería muy mal en otorgar usos de suelo distintos al deporte y menos permitiría que tumbaran el estadio para darle un uso comercial a la tierra. Incluso hay voces que reclaman la expropiación al precio o valor fiscal que se pagan los prediales. La mejor opción para la comuna es dejar el estadio donde está y como está. Usarlo mediante el litigio legítimo de los dueños de palcos y plateas y ganarle la carrera del tiempo a Roberto Zermeño y a Héctor González.El nuevo estadio podría estar listo en tres años o antes. El mismo alcalde, Héctor López lo podría inaugurar en compañía de Diego Sinhué Rodríguez. Si hay vida, daremos las gracias a Roberto Zermeño, quien al quedarse con el estadio, fue el principal promotor de hacer uno nuevo.(Continuará)