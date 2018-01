Presumen obras de San Pancho en plaza principal

Publicidad

Con la motivación de difundir la importancia del trabajo que se ha realizado en los primeros 2 años de gobierno de la actual administración de San Francisco del Rincón, encabezado por Ysmael López García, fue colocada en la Plaza Principal una mampara informativa.En el frente está desglosado cuántas obras y de qué tipo se han realizado, además de los presupuestos invertidos y la cantidad de beneficiados.Sin embargo, lo que más llamó la atención es en el reverso, donde se señala en dos mapas, uno de la zona urbana y otro del municipio entero, la ubicación de las obras con íconos representativos de cada proyecto, por ejemplo, un dibujo de un rayo donde ha habido una electrificación o el de una llave de nariz donde se ha llevado agua potable.Y ha llamado la atención porque fue para la gente fácil ubicar su colonia o su comunidad y contrastar lo hecho por la administración municipal, así como valorar y evaluar su desempeño.Una joven pareja de la comunidad San José de la Calera mencionó que aunque dice en el mapa que se niveló el camino de entrada, nunca han visto máquinas o cosas así, “pero sí he escuchado que en otras comunidades les ponen luz, agua y de todo. La verdad sí estoy molesta”, agregó la joven Cecilia.Un transeúnte que responde al nombre de Alberto Larios reconoció que se ha hecho un esfuerzo en San Miguel “pavimentaron calles, arreglaron el jardín, pusieron luces donde estaba muy oscuro, y hasta limpiaron bardas de grafitos [sic] uno nota que las cosas mejoran, en mi colonia y alrededor hay mucho vago, cholos que no hallan qué hacer más que drogarse y agredir a la gente, y hasta esos malvivientes se han dejado de ver poco a poco”.Sin embargo, la gran mayoría de las personas que se acercaban al cartel informativo desconocían en gran medida que se estén realizando tales obras, incluso declararon no saber entre otras cosas en la diversidad de acciones o la ubicación e impacto de las obras.