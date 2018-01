Un peligro calle 'sin nombre'

Publicidad

Debido al rápido crecimiento de la población en las colonias que se encuentran a orillas de la ciudad, provocó que las vialidades no sean adecuadas y se congestionen, lo que las hace peligrosas para los transeúntes.En las Ex Haciendas existe un punto que en horas pico resulta bastante riesgoso, sobre todo cuando es de noche. Existe una calle sin nomenclatura, mayormente de terracería, que no obstante que recientemente fue restaurada para mejorar el flujo vehicular y que los automovilistas tuvieran una opción más a la hora de trasladarse a sus hogares, desde su esquina con la calle Saturno y hasta la vía del ferrocarril se ha convertido en un verdadero cuello de botella.Los riesgos son evidentes, no existe banqueta, no cuenta con iluminación adecuada y los automotores llegan a alcanzar altas velocidades. Además existe un desagüe al aire libre que aumenta los riesgos, sobre todo para el peatón.“Pues mire que no es que uno por más que pase por aquí no se acostumbra a mirar para todos lados, vienen de abajo, suben desde las Fami [Ex hacienda de Santiago] y ni se paran para dejar pasar”, menciona la señora Olivia, quien vive en el fraccionamiento después de la vía y se traslada a pie a hacer sus compras en la colonia aledaña.“Siempre que pasamos mi novia y yo le da mucho miedo que un camión nos aviente a ese pantano [el desagüe] o que nos toque ver un accidente. Hay motos que no se paran ni en la vía y me pone de nervios cuando tratan de ganarle el paso”, menciona el joven Alfredo Soto, habitante de El Barrial, quien además añade que sí ha habido accidentes en la zona.Debido a lo anterior, los habitantes de la zona igual esperan que pronto se mejore esta calle “sin nombre” o que se abran otros accesos a estas colonias del noreste.