Busca diputación con el PVEM

El presidente del, será ely lo hará para tener la oportunidad de representar a los, afirmó en entrevista.“Voy a contender por los intereses de Celaya y Guanajuato. Siempre he sido una persona muy crítica con las autoridades (…), soy critico pero también quiero ser propositivo”, dijo.Detalló que tuvo invitaciones depara representarlos en las próximas elecciones, sin embargo la libertad para elegir su equipo de trabajo por parte dely su amistad con el, lo hicieron decidirse por dicho proyecto.“No estoy afiliado a ningún partido político, voy como ciudadano que agradece la confianza del partido. Voy en un proyecto donde lo vamos a hacer ciudadanos que se nos está dando la oportunidad. Felipe (Camarena) fue mi compañero de universidad y él tuvo el acercamiento”, señaló.Admitió que se había mostrado renuente en participar en la contienda electoral pero aseguró tener la capacidad y preparación de muchos años en el ámbito legal y cuestiones electorales para intentar buscar una diputación por lo que mañana al mediodía se registrará en el Comité Estatal del partido verde.“Yo no concibo que a veces, gente que no tenga la preparación para crear leyes con absurdas propuestas. Me llegó el hastío de solo opinar y no encontrar eco en los reclamos constantes”, comentóEl, descartó ser el candidato de“Hubo pláticas para poder participar a la alcaldía pero no aceptamos participar en la candidatura. Las pláticas fueron extraoficiales con algunos grupos y personas de”, señaló Chaurand.Ante esta situación,es probable que elija a una mujer para contender a la candidatura de Celaya al igual que para liderar su planilla de losEl ex candidato a la presidencia municipal de Celaya por Morena en las elecciones pasadas, no quiso ahondar en el proceso electoral interno del dicho partido en el Estado.“Prácticamente no he tenido participación de tipo partidaria, lo reitero y nunca lo he escondido, coincido con Las propuestas de Andrés Manuel y de Morena, pero he estado inmerso en la situación de trabajo que es ahorita muy intensa”, comentó el funcionario municipal.Finalmente el actualno descartó seguir participando activamente con Morena en un futuro de forma activa “bajo determinadas circunstancias y condiciones”, aseguró.