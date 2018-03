Rejas provocan tráfico en la colonia La Misión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cierre de calles con rejas en lacontinúa por parte de vecinos para evitar los robos, el problema es que las vialidades que fueron cerradas provocaron tráfico, molestia entre colonos y los robos continúan.El sábado pasado a las 2 de la mañana en la esquina de la, vecinos de esa zona cerraron con una reja de unos 5 metros de altura, para controlar el acceso a personas ajenas y frenar los robos.“Como ocurrió en otras ocasiones para evitar que las autoridades las clausuren o impidan ponerlas, salen de madrugada y las instalan. Es un descontrol total.Ya cada quien hace lo que quiere. El problema es que las pocas calles que están abierta son un caos por las mañanas y tardes” dijo el señor Juan Antonio Flores, vecino de la calle Nicaragua.A decir de los inconformes entre lasque complicaron el libre tránsito.“Son rejas reforzadas, que cuestan un aproximado de 15 a 18 mil pesos. Entendemos que somos víctimas de la delincuencia, pero esto ya es excesivo y en lugar de favorecernos como vecinos solo nos está afectando porque hasta en una emergencia las unidades no podrán entrar” agregó Ana Laura Vázquez.Según los denunciantes en las calles que fueron cerradas se siguen registrando robos a casa habitación e incluso con vigilantes, donde ladroneslos domicilios sin ser detenidos.Las calles que quedaron para circular como,, el tránsito aumentó y colonos tuvieron que instalar topes porque automovilistas no respetan los límites de velocidad y en las horas conocidas comose les dificulta salir de sus cocheras.“Elsolo se lava las manos y se deslinda del problema. Al no tener un control el gobierno municipal todos hacen lo que quieren”.