Restauranteros preocupados por inseguridad

Empresarios exhibieron que la inseguridad en el sector de los restaurantes se ha incrementado en las recientes semanas.En una reunión con el, yseñalaron que ha sido constante el asedio al sector por parte de delincuentes.Durante la reunión“Se vino una desbandada impresionante, ya no lo podemos ocultar. No se trata de ocultarlo. Lo que sí hemos visto es que va en aumento, no sé qué pasó en las últimas dos semanas”, sostuvo el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, en Celaya, Ernesto Usabiaga.“Desgraciadamente todos los días pasa algo. Para cuantificarlo tendríamos que ir al. Van desde personas que entra a los establecimientos, armados, y despojan de sus pertenencias a los comensales, hasta gente que los espera afuera, los van siguiendo, les roban su coche. Muchos incidente son a bordo de motocicletas”.