Viven en penumbras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde hace cinco días, las lámparas de lase encuentran sin funcionar, lo que pone en peligro a las personas de la zona.Las luminarias no encienden desde lahasta el, algunas de ellas son del puente elevado que alumbran parte de la avenida.Además, los colonos aseguraron que cerca del lugar hay una secundaria y la oscuridad es un peligro para los estudiantes del turno de la tarde.Por su parte, los empleados de los negocios cercanos comentaron que las lámparas a veces sí funcionan, pero que hay hay días en que no prenden.Los colonos inconformes señalaron que son cerca de, la cual está a oscuras desde el pasado lunes.“Aquí no se nota tanto porque están las luces del panteón, pero más allá sí hacen falta, más por los muchachos de la secundaria”, dijo un afectado.