Inseguridad al máximo

Considero que la inseguridad, está en una etapa creciente, pero a la vez muy preocupante por su intensidad. Lo que acaba de suceder en Celaya, no tiene parangón, pues que yo sepa, nunca había sucedido antes. Aconteció en uno de los desarrollos más prestigiados de la ciudad y que cuenta además con vigilancia las 24 horas del día. De nada sirvieron las precauciones tomadas, pues un grupo de “policías” a las altas horas de la madrugada, irrumpió en varias casas ubicadas en el inmueble de referencia y con lujo de violencia, tumbando inclusive las puertas de las casas, penetraron en las viviendas con el pretexto de buscar armas, que nunca fueron localizadas. Amedrentaron a sus habitantes, quienes despertaron sobresaltados al escuchar ruidos intempestivos por el acceso, sin ningún permiso ni orden de cateo que justificara su presencia los mencionados “policías” que a la postre fueron identificados como portadores de unidades inclusive dotadas de ametralladoras que sólo tienen en su poder, la policía federal o el ejército. A la postre, el propio gobernador declaró que fueron autoridades federales las que participaron en el “operativo”. Participaron además varias unidades particulares con camionetas tipo suburban. Obligaron a los habitantes a echarse al piso, les taparon los ojos y no valieron ninguna queja o argumento, para hacerlos desistir de su propósito. Obligaron a los inquilinos inclusive a abrir la caja fuerte y al final se llevaron varios objetos valiosos, inclusive dinero en efectivo, joyas y un sinnúmero de objetos que a la postre fueron robados en forma arbitraria según versión de los propios ocupantes de las casas. Dos habitantes de las casas, dieron en forma por demás valiente, su versión de los hechos en Whats, lo que ya se ha hecho viral y es conocido no sólo en nuestra ciudad, sino en varias ciudades del país. Lo que no se sabe es quien ordenó el operativo, ni quienes fueron los sujetos que perpetraron el asalto, por lo que sospechamos que una vez más, quedará en la impunidad a pesar de que se han presentado las denuncias correspondientes, ante el ministerio público. Tampoco se conoce si los vigilantes que aparentemente fueron violentados, dieron aviso oportuno de lo que estaba sucediendo. Las cámaras de vigilancia fueron manipuladas y borrados los videos incriminatorios, por lo que suponemos que ya sabían a lo que iban, quienes participaron el este acto por demás reprobable. La pregunta que surge, es si ahora después de lo que pasó, la población está sujeta a todo tipo de asaltos, a pesar de que el fraccionamiento cuente con vigilancia las 24 horas del día. Según la Secretaría de Seguridad estatal, afirman que ningún elemento estatal, participó en dicho “operativo” y lo mismo dicen las autoridades municipales. Al final de cuentas ¿Quién se hace responsable de dicho asalto? Creo que nadie asume la responsabilidad. Es muy preocupante lo que está sucediendo, no solamente en Celaya, sino en todo el Estado y en todo el país. La escalada de violencia es cada vez más fuerte, en vez de ir disminuyendo, pues ahora ya no existe ninguna intimidación que detenga a los delincuentes y está prevaleciendo la impunidad, que es la causa principal de todos los crímenes, pues el delincuente sabe que en la inmensa mayoría de los casos no será sancionado. A esto debemos de sumar, una nueva ley de justicia penal que está en vigor actualmente y que no castiga entre otras cosas, la portación de armas que debe únicamente tener el ejército o bien el robo de combustible. Ambos son delitos federales y a pesar de eso, no son sancionados debidamente por la ley. Creo que es indignante lo que está sucediendo, pues ya no hay ninguna precaución que sirva para evitar dichos asaltos. Afortunadamente no hubo muertos que lamentar, pero no deja de ser muy preocupante lo anterior. Al final de cuentas acudieron al lugar mucho después policías municipales, quienes tomaron nota de evento, sin dar explicaciones que fueran valiosas. Esperamos pues, que nuestras autoridades tomen muy en cuenta lo anterior y sobre todo que no quede impune, este asalto tan violento. Es de hacerse notar, que la Suprema Corte de Justicia, en forma reciente aprobó las revisiones a personas y vehículos sin orden judicial, lo que resulta por demás infortunado, siendo causa suficiente para llevar a cabo dicha revisión, la existencia de una sospecha razonable que no se sabe quién dirá si la existe o no. La propia institución posterior a su fallo, lamentó el hecho que contravienen principios procesales y esto incrementará aún más la inseguridad de los ciudadanos. El marco legal, es cada día más inapropiado.