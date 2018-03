Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La plática con mi cachorro versaba sobre la vida y la forma de hacerla intensa, pasional, excepcional y divertida, es decir ¡Cómo tener una buena vida!Estamos en una época en que muchos de los elementos que nos daban calidad de vida en el pasado, simplemente no existen; en la película “Los dioses deben estar locos”, filmada en Botsuana en 1980 (solo recomendable la primera, son 3), se refleja la vida de un aborigen bosquimano que vive en el desierto de Kalahari donde la vida es casi imposible por las carencias. Sin agua, tienen que recoger un poco del rocío en las plantas y la cacería, casi inexistente es un milagro,…obviamente sin celulares, coches, albercas, campos deportivos, ropa de marca (solo usaban taparrabos), tampoco tenían televisión y ¡Bendito sea Dios!, tampoco campañas políticas. Sin embargo, vivían felices con su realidad y sus carencias en comunidades solidarias y unidas por la convicción de que solos no podrían sobrevivir.Recuerdo que la película inicia con la cacería de un pequeño ciervo, al que antes de matarlo, el Bosquimano le pide perdón, explicándole que lo va a matar porque es la única forma de sobrevivir y que por ello pide disculpas; después lo comparte con su tribu. Ese respeto por la vida y la naturaleza dejó huella en mi.Desde niño he tenido una contradicción entre la necesidad de matar para comer y la supervivencia de cada especie; en mi andares por el mundo, tuve una compañera que defendía tanto la vida, que cuando encontramos un alacrán en la habitación, con escoba y recogedor, delicadamente lo llevó a un lote baldío a dos cuadras de la casa. Aún así, recuerdo con alegría las veces que fuimos de cacería de conejos, o cuando con todo, casas de campaña y lancha nos armábamos de escopetas para cazar patos en La Presa la Vega en Jalisco. Solo llevábamos verduras, sal y aceite, si no cazábamos o pescábamos, no había cena ¡Toda una aventura!Hoy no podemos hacerlo, ya que te arriesgas a que cualquiera con o sin autoridad te detenga por portar armas y te extorsione o a ser confundido con un rival por una banda de malandros y termines muerto o secuestrado ¿Dormir en el despoblado? ¡Imposible!Tampoco podemos “ir de día de campo”. Hubo un tiempo en que las familias, los domingos después de misa arreglaban sus cosas, un mantel, bolillos, jamón, carne para asar, jitomates, cebollas y refrescos y nos íbamos al campo buscando una sombra, ahí los niños corríamos (sí, aunque no lo creas, fui niño) mientras los adultos prendían una fogata y cocinaban lo del día, en un entorno de convivencia y camaradería. Fue ahí donde aprendí, observando, el vuelo maravillosos de los colibríes, la organización de las hormigas, el trabajo de las abejas y como cazaban las arañas con sus telarañas; ello en adición a la aventura de tirarle a los botes con resortera, jugar voleibol entre todos (adultos y niños) o jugar a las escondidas… Eran otros tiempos y la forma de vivir, más acorde con nuestra humana naturaleza y en armonía con la naturaleza, nos daba calidad de vida mientras crecíamos, conocíamos y aprendíamos del mundo… Todo esto se ha perdido, como se ha perdido la alegría de jugar una cascarita (futbol callejero) en la calle por dos razones, la primera es que en un descuido te atropellan y la otra, es que siempre es riesgoso estar en la calle sin la protección de adultos, hay mucho malandro suelto y mucha maldad (y necesidad) en muchos.¡Sí!, como sociedad no hemos ido pudriendo, es verdad, ya desde entonces había chiquillos abusadores, pero nunca llegaban a agresiones que pusieran en riesgo la salud o la vida, hoy el “bullying” es un cáncer que pervierte a nuestros hijos (cuando no lo detenemos) y los conduce en un camino con altas probabilidades de terminar en delincuencia. Lo mismo respecto a la sexualidad, antes nos educaban para vivirla en la ternura y como vínculo, hoy es condición para no estar “out” y causa de muchas vidas que equivocan el camino; la búsqueda de “sensaciones” es un motor que corrompe a una sociedad que cada día más se deshumaniza empujada por la televisión y una educación dentro de un modelo socioeconómico donde tener y poder son valores fundamentales y en donde el “Ser”, el desarrollo de nuestra espiritualidad y la conciencia de nuestra humanidad parecen cosa del pasado… Creo que me estoy volviendo viejo, gracias por leerme… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.