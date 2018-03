El apoyo de los empresarios, sus faramallas y sus diez votos…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante los primeros meses de mi encargo como regidor en el ayuntamiento 2006-2009, el alcalde de ese entonces, Gerardo Hernández, me invitó a acudir a su oficina a una reunión con los empresarios…Sin saber bien a bien quienes eran esos susodichos los empresarios, ni tampoco el motivo de la reunión, acudí con mi mejor ánimo…Para mi sorpresa el ambiente previo a este encuentro era ya ríspido; los empresarios estaban tensos y molestos; esto se podía palpar en sus gestos y actitudes;Después me enteré de que el motivo de su tensión y molestia eran los directores de la Jumapa, Francisco González Nieto, y de Desarrollo Urbano, Leticia Lara, quienes, según, con sus rigorismos administrativos, les obstruían en sus proyectos inmobiliarios;Exigían, pues, tratos y atenciones especiales a su distinguida presencia, y también la cabeza de los mencionados directores…Como la voz cantante del grupo, Ismael Pérez Ordaz, planteaba sus exigencias en abierta amenaza con suspender sus inversiones en el Municipio;Nuestro Alcalde se tragaba el sofocón con estoicismo, pues bien sabía que la beligerancia mostrada por los empresarios era la expresión de saberse los consentidos del gobernador en turno, Juan Manuel Oliva;Sin embargo, se mantuvo firme en apoyo a sus directores, advirtiendo el trasfondo de todo este escarceo: los empresarios pugnaban, ya desde ese entonces, por ser los únicos interventores del desarrollo urbano del Municipio.Esta anécdota viene a propósito, pues pinta de la mejor forma a estos los empresarios, sus desplegadas faramallas, sus chantajes y su inocultable avidez por los negocios inmobiliarios…Utilizo la expresión coloquial faramallas para calificar su arrogante y faceta actitud, pues considero expresa con propiedad cualquier situación exagerada, o incluso falsa, como la de estos los empresarios en demandar atención y servicio.Y es que estas faramallas les han redituado bastante bien, pues a partir de éstas, los empresarios, que no son más de diez bien identificables aprovechados, incluyendo algunas comparsas, han ocupado por sí, o a través de terceros, las partes mayoritarias en todos los consejos consultivos de la Jumapa y el Imipe.Y en este mismo tenor también han ocupado la alcaldía, impuesto sus personeros en el ayuntamiento, directores al gusto en todas las áreas de incumbencia en el desarrollo económico o urbano; y el control final de las decisiones en este importante rubro de gobierno…Así, han blandido su apoyo como algo fundamental en cualquier designio político, incluso ahora en la designación de candidatos del gastado oficialismo panista;Y acaso encarrilados en el enorme éxito de su estrategia, los empresarios se atreven a tachar a quienes les son incómodos; o incluso hacer escarnio de sus críticos.“Fama de poder, es poder”, menciona Maquiavelo en su obra “El Príncipe”; sin embargo, también acota: “la mera fama de poder no puede ser sustrato permanente de cualquier poder…”En los corrillos políticos de la Ciudad se habla de los empresarios y de lo importante o fundamental de su apoyo; pero sin definirse realmente quiénes son éstos tan influyentes señores, ni en qué consiste precisamente este su fundamental apoyo;Yo, como quizás también algunos otros, sé bien quiénes son los empresarios; también sé de sus intenciones e indiscutida habilidad para venderse y sorprender a crédulos o pringados, con su muy discutible fama de poder…Pero también sé que sus apoyos electorales efectivos, nunca rebasarían los diez votos…@inigorota*El autor es abogado egresado de la UG, ex regidor independiente y activista en contra de la deuda pública.