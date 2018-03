Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando parece que nada puede sorprendernos, la realidad presenta hechos casi inverosímiles de violencia e impunidad.Esta semana en Irapuato hombres armados atacaron en 40 segundos una Agencia del Ministerio Público para Adolescentes, mataron a una secretaria de la dependencia e hirieron a otras dos personas; y la semana pasada en Celaya supuestos policías entraron a residencias del Álamo Country Club, uno de los fraccionamiento más exclusivos de Celaya, a realizar un operativo para buscar armas. El operativo terminó violentando y robando a los ciudadanos que ahí viven.La percepción en ambas ciudades es de que están convertidas en zona de guerra.Los ataques a instalaciones y a agentes de Seguridad Pública han sido una constante este año, que apenas empieza y ya pinta para ser uno de los más violentos en la historia del estado.A eso súmele la desconfianza que provocan hechos como el de Álamo Country Club, en donde el gobernador Márquez confirmó que estuvo a cargo de policías federales. Los afectados denunciaron que fueron robados y maltratados por los policías. Tanto autoridades estatales como federales se deslindaron, hasta que, ocho días después, Márquez señaló a los federales. La desconfianza es evidente.El discurso de las autoridades es el mismo, lamentan y repudian los hechos, pero la violencia no cesa, y sobre todo, no han capturado a responsables de crímenes aunque dicen haberlos identificado.Gran parte del problema es que no existe una coordinación real entre las fuerzas federales, estatales y municipales, ni los alcaldes Ricardo Ortiz o Ramón Lemus, y los involucrados en el tema de seguridad no se ponen de acuerdo, al grado de que algunos de los involucrados aceptan que ni siquiera se hablan entre ellos.En la semana el Estado le da la bienvenida al operativo Titán Escudo del Gobierno federal para el que se enviaron 225 elementos con la instrucción de sofocar la violencia en Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, y también León. No es otra cosa que el reconocimiento al fracaso de todos los órdenes de gobierno responables de la Seguridad en Guanajuato y en particular en esas “zonas calientes”.Desde septiembre se aplica el Mando Único Policial con el mando de la Sedena en los Apaseos, Coroneo, Salamanca y Jerécuaro; después llegó este año la Policía Militar con 3,200 efectivos a todo el estado, y ahora toca turno a los federales que prometen capturar a los más temibles delincuentes.Márquez y su duó dinámico: el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador Carlos Zamarripa, insisten que la violencia es provocada por la impunidad. Aunque cuando hablan de impunidad se refieren únicamente a que el nuevo Sistema de Justicia Penal permite que los detenidos por robo de combustible y posesión de armas de fuego pasen sus procesos en libertad y no en prisión.El estudio “Índice Global de Impunidad del IGI-Mex 2018” elaborado por ala Universidad de las Américas de Puebla coloca a Guanajuato entre los estados con nivel “alto” de impunidad, ya arañando el nivel “muy alto”. Eso qué nos dice, que los delitos casi no se castigan, y no todo es culpa de la Ley.Calientan el PRIEl PRI de Irapuato está más caliente que nunca gracias al regidor Armando Uribe Valle, quien sigue empeñado en tumbar las precandidaturas a diputado local de David Muñoz Torres y Sharon Orozco Chávez. Y eso que los tres son compañeros en el Ayuntamiento 2015-2018.Uribe Valle buscó que sus allegados, Ignacio Morales y Yesenia Omaña se quedaran con las candidaturas de los distritos locales XI y XII, pero no fueron tomados en cuenta por el partido, que decidió que iría con Muñoz Torres y Orozco Chávez. El enojo de Uribe Valle fue tan grande que sus allegados impugnaran la decisión del partido, con el argumento de que ambos priistas no habían presentado la licencia temporal de separación del cargo a regidor al momento de registrarse como candidatos, lo que era un requisito en la convocatoria.Ignacio Morales y Yesenia Omaña solicitaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Irapuato el documento que presentaron los ediles priístas para pedir licencia de sus cargos, información que no fue entregada, pues la Unidad respondió que no contaban con dicha documentación. Fue ahí cuando David Muñoz pidió la destitución del titular de la Unidad de Acceso, Roberto Torres Herrera, al asegurar que estaba ocultando información, y por lo que la Contraloría Municipal ya inició una investigación.Las licencias solicitadas por Orozco Chávez y Muñoz Torres fueron aprobadas por los miembros del Ayuntamiento el 19 de febrero, y en esa fecha ambos ediles ya habían hecho su registro ante el PRI. Armando Uribe Valle sabe que ni Morales ni Omaña tienen posibilidad de ser candidatos a diputados sin embargo no quiere perder oportunidad de armar problemas y lograr que ambas precandidaturas se vengan abajo, y que sean otros perfiles priistas los que salgan a la contienda externa de este año.También es de resaltar que tanto Uribe Valle como Muñoz Torres son del grupo de Gerardo Sánchez y que ya es evidente que entre ambos existe una ruptura. Ahora tendrán que esperar unos días más para conocer la decisión del PRI, de si serán ambos regidores los que tendrán las candidaturas para el proceso electoral 2018, o se tomarán medidas emergentes ante su baja.Arriban a MorenaLa llegada del senador ex priista, Miguel Ángel Chico, a las filas del partido de Andrés Manuel López Obrador, provocó un caos entre los morenistas de Guanajuato y Celaya. Se siente en los militantes molestia porque se dice que el legislador que le aprobó todo a Peña Nieto llegó a quedarse con espacios como la candidatura a la gubernatura, que finalmente fue para Ricardo Sheffield.En Celaya se habla de un personaje clave, la también expriísta y cercana a Chico, Guadalupe Ferrer, regidora del tricolor durante la administración de la exalcaldesa Rubí Lura López, quien dicen anda muy movida para ver si alcanza algo en Morena. Hay versiones que la ponen como una posibilidad de ser candidata a la Presidencia Municipal, con eso de la tendencia por postular a mujeres ahora en este municipio por parte de los partidos.Otro personaje que también podría ir por este partido es el exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Miguel Ramírez. Pero los que más saben señalan que hay que esperar a que AMLO determine quién es el bueno..Posponen designacionesEl miércoles pasado se esperaba la designación del candidato oficial del PAN por la Alcaldía de Irapuato así como a los candidatos en otros cargos públicos, sin embargo pospusieron la fecha hasta el próximo 21 de marzo.Veremos si ya fueron limadas las asperezas que parecían surgir entre el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez y los directivos del PAN-Irapuato. En días pasados salió a relucir el distanciamiento porque Ortiz no tomó en cuenta a algunos que querían estar dentro de su planilla.Lo anterior estaba ligado a una supuesta propuesta que hizo el Comité Estatal al presidente del Comité Municipal, Alejandro Sánchez García para que se lanzara como candidato a la Alcaldía porque no querían reelegir a Ortiz y tampoco a Gabriel Villegas quien sigue empeñado en ganar la candidatura a la Presidencia Municipal de Irapuato.Para los jefes panistas del Estado, no queda otro que Ortiz a pesar de que Villegas siga pataleando. Precisamente esta semana Gabriel se reunió con panistas y ciudadanos que formarían parte de su planilla. Su mensaje es que resolverá la problemática de Irapuato.Gabriel Villegas no ha salido de la mano con otros precandidatos, pues hasta su registro lo hizo aparte y mucho antes que cualquier otro panista de los que sí fueron apoyados por la dirigencia local.A pocos días de que inicien los registros oficiales de candidaturas, todo indica que Ricardo Ortiz seguirá sentado en el Municipio y que Villegas tendrá que decidir entre ir en unidad o contra el sistema blanquiazul.Suena y vuelve MonserratEn el PRI Celaya hay hermetismo absoluto. Los que saben afirman que ya no le van a mover al tema de la candidatura a la Alcaldía. Que no hay sino la regidora Montserrat Vázquez Acevedo, quien por cierto anda muy movida en los temas de apoyo a ciudadanos, mismo que publica en sus redes sociales.Que ahora el tema es la definición de la planilla que acompañará a la priista celayense, pero también el de las diputaciones locales. Parece ser que el PRI negocia de puntitas las posiciones con su candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez. En los próximos días todo se irá definiendo hasta que tome forma. Ellos saben que el partido a vencer es el PAN, pero a diferencia de elecciones pasadas, se agregaron a la competencia Morena y el independiente Javier Mendoza Márquez, a quien muchos lo ven como el 'caballo negro' de la elección.Sheffield, sal y pimientaRicardo Sheffield se propuso abrirle un boquete al sistema en Guanajuato.El ex Alcalde panista es polémico por naturaleza, querido por unos y odiado por otros, pero no podemos negar que es un político de carrera, apasionado, entregado, que no irá de paseo a la campaña electoral.No buscaba la candidatura a Gobernador, incluso le tomó por sorpresa, pero ya está como aliado y candidato de Andrés Manuel López Obrador. Dos días después de renunciar a una militancia de 25 años en el PAN apareció cobijado por los dirigentes nacionales de Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, para anunciar lo que nadie esperaba.Ni el gober Miguel Márquez ni el candidato Diego Sinhué lo imaginaron en sus peores pesadillas, el PAN no prestó atención a la posible ruptura de Ricardo, y lo pagarán con votos. Tal vez está muuuy lejos de ponerse en riesgo una victoria, pero los harán salir de la zona de confort.Además, Ricardo en la contienda mete presión también al priísta Gerardo Sánchez y al Verde Ecologista, Felipe Arturo Camarena, quienes todavía no enseñan que estén listos para la pelea en serio. El PRI, que sin hacer casi nada estaba acostumbrado a amarrar un segundo lugar, y el PVEM, que se atrevió a competir solito, desde hace rato tenían en Morena un “dolor de cabeza”.Ya son 27 años de gobiernos panistas en Guanajuato, eso da confianza, experiencia, amarres, nómina, pero también un desgaste en el ejercicio del poder que la moribunda oposición en Guanajuato no ha podido capitalizar en cada elección. Un buen porcentaje dice querer un cambio y, no ve de otra.“Para que la cuña apriete tiener que ser del mismo palo”, dijo el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, quien en su vida había cruzado palabra ni saludo con el ex Alcalde pero 'ya siente que lo quiere'.Lo cierto es que Ricardo conoce como nadie las fortalezas y debilidades del PAN, de Miguel Márquez, y de Diego Sinhué, así como de los candidatos a legisladores y ayuntamientos. Y, fiel a su estilo, será duro y directo para poner contra la pared al Gobierno Estatal, al PAN y al candidato oficial.Se subirá al ring contra todos, les cobrará el mal trato que recibió del grupo en el poder.Ya veremos la respuesta del PAN-Gobierno, si confiados en su ventaja de arranque ven pasar los trancazos sin ponerse los guantes, o le regresan los golpes a quien también conocen muuuuy bien. Pero los dardos contra Ricardo tendrán que ser precisos si no quieren que les salga el tiro por la culata.Felipe Arturo, del PVEM, aparece conocedor de la función pública y en especial de los temas de Seguridad y Justicia, por su trayectoria en los tres niveles de Gobierno y en los tres Poderes Públicos. Pero su posicionamiento todavía es muy bajo y falta que su mensaje 'prenda' al electorado.Gerardo Sánchez, del PRI, a pesar de varios años en precampaña tiene un nivel bajo de reconocimiento y un discurso que no entusiasma. Carga con el despretigio de su partido a nivel nacional y con un pobre trabajo del tricolor en el terruño. Pero tiene experiencia, contactos, y dicen que recursos.Y Antares Vázquez, quien tenía ya rato en precampaña por Morena, picó piedra, caminó los 46 municipios para llevar el mensaje del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de ser la única mujer era interesante. Pero, desde la aparición de Miguel Ángel Chico en el PRI, se puso en duda su candidatura, las presiones internas terminaron por desbarrancar su aspiración, no así su lealtad.La Doctora estará cerca de la campaña de Ricardo y le será de gran ayuda, conoce como nadie las bases de Morena, esas a las que, sin duda, sacudió la noticia de que el expanista leonés es su candidato. No va ser fácil que acepten todos su llegada, por eso Antares, como fundadora de Morena, juega un rol clave.Lo que sí se sabía era que Antares, y quien coordinaba su precampaña, su hermana Talía, además del exgobernador michoacano enviado como operador político de Morena a Guanajuato, Leonel Godoy, apoyaban la opción de Ricardo Sheffield para ser el candidato a la Alcaldía de León pero traían pleito casado con la posibilidad de que el expriísta Miguel Ángel Chico arrebatara la candidatura a Antares.Así que Antares no dejará de estar dolida de lo que pasó, pero menos que si Chico fuera el candidato.Por eso y más el factor Sheffield-Morena pondrá la pimienta a la contienda, que hasta ahora no se tenía.Queramos o no, llegó la hora de campañas. El 30 de marzo inician los 90 días para gobernador. Igual que en 2012 hay cinco candidatos. Pero, a diferencia de esa vez, hay más de dos que saben como jugar.En el 2012 la contienda se centró en el panista (apoyado por Panal) Miguel Márquez administrando la ventaja, y Juan Ignacio Torres Landa (q.p.d.e) de PRI-PVEM en la lucha por cerrar la brecha; muy atrás apareció en la votación el perredista Arnulfo Montes de la Vega, y en calidad testimonial compitieron Ernesto Prieto Ortega, por el Partido del Trabajo, y Enrique Eguiarte, por Movimiento Ciudadano.Los registros empezaron; ayer lo hicieron los gallos del PVEM y del PRI, y mañana a las 5 de la tarde está programado el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Diego Sinhué. Lo acompaña nada más y nada menos que el presidencial Ricardo Anaya Cortés.