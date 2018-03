La primera foto de Fer del Solar y Galilea Montijo juntos es criticada

Una publicación compartida de Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) el Mar 10, 2018 at 5:13 PST

Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 13, 2018 at 8:20 PDT

Una publicación compartida de Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) el Mar 13, 2018 at 2:48 PDT

"Que padre que inicias con un nuevo proyecto. Pero al parecer los demás conductores no están muy agusto, casi no te permiten hablar, tu participación es mínima.", "Se te extrañaba Fer,animod para adelante en esta nueva etapa que se te presenta y que los malos comentarios se te resbalen", "No tarda y vas a ser el principal en el programa..Paciencia" . Son algunos de los comentarios que se dejan ver en la fotografía que Fer decidió compartir, la primera en la que sale con Galilea Montijo en su cuenta privada.