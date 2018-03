¿Por qué Robert Downey Jr. ya no es Iron Man?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor Robert Downey Jr., conocido por sus múltiples papeles en películas como "Sherlock Holmes", "El Juez", etc., además, de su destacado personaje de historieta 'Iron Man', decidió este 17 de marzo vestirse con un 'nuevo traje' que deja ver otra faceta más allá de 'Iron Man'.El actor decidió compartir en su Instagram personal una fotografía en donde, por el Día de San Patricio, lleva un traje en color verde con hojas de tréboles.La nueva, divertida y tierna pose de 'Iron Man' no ha dejado de conseguir likes conforme pasan los minutos, y deja ver la parte más graciosa e irreverente que caracteriza a Robert y a sus personajes.Sin duda esta festividad es motivo de festejo para muchos artistas, quienes deciden llevar a otro grado su caracterización, es por ello que hoy Robert no es más Iron Man, sino que podría ser la personalización perfecta del día de San Patricio... ¡o de un gracioso árbol!