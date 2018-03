El 'Piojo' pide especial atención para Rubens Sambueza.

Miguel Herrera no se obsesiona por mantener el invicto ni por imponer marcas. Lo único que le interesa al técnico del América es que siga el buen funcionamiento ante el Toluca.



Al Piojo no le quita el sueño la amenaza que lanzó Francisco Suinaga, presidente de los Choriceros, quien señaló que los Diablos tienen la capacidad para quitarle el invicto a los americanistas.



“No son los primeros que lo dicen y seguimos sin perder. A veces cuando uno sueña, las cosas se realizan, pero nosotros también tenemos un sueño y lo queremos realizar”, comentó el estratega emplumado, quien aceptó que no será sencillo enfrentar a un rival que atraviesa por un buen momento futbolístico.



Reveló que pondrán atención especial en Rubens Sambueza, a quien tuvo como jugador con América entre 2013 y 2014, “lo traje a México, algo que me criticó todo mundo. Nadie daba un peso por Rubens, más que yo, y fue un gran referente del club. Cuando se fue, no estaba, y cuando regresé, lo pedí para que regresara, pero Toluca no lo dejó salir... creo que la afición lo recibirá con aplausos por todo lo que hizo, es un jugador importante y hay que tener cuidado con él”.



Pide que olvide al Tri. Herrera ya habló con Henry Martín para pedirle que olvide a la Selección y se concentre en América. “No lo van a llamar. Le dije de frente: ‘Olvídate de la Selección’”.