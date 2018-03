Monterrey va contra su verdugo de la Copa MX, el Querétaro

2018-03-17 11:06:21 | AGENCIA REFORMA

Si Rayados quiere mantenerse en zona de liguilla debe ganarle al Querétaro.

Después de estar como líder general, los Rayados han venido a la baja. Foto: Especial



El Monterrey está por repetir una historia que, en otros torneos, no tuvo un final feliz, pero está a tiempo de reaccionar.



Después de estar como líder general, los Rayados han venido a la baja, sólo han ganado uno de sus últimos seis partidos y han puesto en predicamento la clasificación a la Liguilla del Clausura 2018.



Está de sobra decir que necesitan vencer esta noche al Querétaro en el Estadio BBVA Bancomer para componer el camino y mantenerse entre los mejores ocho de la tabla general, donde se sostienen con alfileres.



El bajón que han sufrido en este es parecido a lo que vivieron en el Apertura 2015 y Apertura 2016, cuando estaban en zona de Liguilla después de las primeras cinco fechas, pero luego quedaron eliminados.



Actualmente, los Rayados pasan por un duro momento en el que han sufrido cuatro derrotas en un lapso de seis partidos, algo que no le había ocurrido al equipo en fase regular con "El Turco" como entrenador. De hecho, el torneo pasado sólo perdieron dos juegos.



A este paso, el Monterrey, que llevaba 11 puntos en cinco fechas, ya cayó del primer lugar general al octavo con sólo 15 unidades, luego de haber cosechado apenas cuatro puntos de los últimos 18 disputados.



Algo similar vivieron en el Apertura 2016, cuando entre la Jornada 6 y la 12, los Rayados sólo ganaron uno de esos siete partidos, por tres empates y tres derrotas. Terminaron con 25 puntos y no clasificaron.



Antes, en el Apertura 2015, el Monterrey llegó a ligar seis partidos sin ganar entre la Jornada 6 y la 11, con tres empates y tres derrotas y tampoco les alcanzó para clasificar al sumar sólo 23 unidades.



Considerando que se necesitan, en promedio, entre 25 y 27 puntos para clasificar a la Liguilla, los Rayados deberán rescatar entre 10 y 12 unidades de los 18 que les faltan por disputar, para aspirar a los Cuartos de Final. ¿Les alcanzará para clasificar en este torneo?



ALINEACIÓN

22. Juan Pablo Carrizo

33. Stefan Medina

21. Jesús Molina

3. César Montes

11. Leonel Vangioni

16. Celso Ortiz

13. Carlos Sánchez

14. Alfonso González

18. Avilés Hurtado

8. Dorlan Pabon

7. Rogelio Funes Mori

D.T. Antonio Mohamed.