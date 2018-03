Proponen cobrar recolección de basura en instituciones educativas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El director de Servicios Públicos Municipales, José Andrés Rodríguez Gómez propuso cobrar la recolección de basura en instituciones educativas públicas y privadas, porque son grandes generadores de basura.Se emprenderá una inspección en escuelas de todos los niveles educativas tanto públicas como privadas, para determinar cuántos kilos de basura recolectan en un día, derivado de esta inspección se determinará si se lleva a cabo el cobro por la recolección de desechos.“La Comisión planteó que vamos a seguir recogiendo la basura igual en las escuelas siempre y cuando se realice un estudio de escuelas, si ellos no están generando mucha basura allí ya veríamos la posibilidad de cómo podríamos cobrarles a ellos”, informó José Andrés.Mientras tanto, la recolección de basura se continuará haciendo de manera habitual hasta que la inspección no determine, si se debe o no contemplar un cobro derivado de los kilos de desechos que se recojan al mes.comentó.Señaló que debido a que dentro del municipio no se encuentran empresas que se encarguen a la recolección de basura, el Municipio tiene que buscar alternativas para regular esta situación.justificó.En dicho cobro también se tienen contempladas empresas y negocios que de igual manera generar grandes cantidades de basura, debido a ello la dirección de Servicios Públicos Municipales, comenzará a regularizar la recolección de desechos en la zona sur.resaltó.Al menos se tiene identificados 104 comercios que pagan al municipio, por la recolección de basura.