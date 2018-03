Lora desea festejar 50 años con El Tri contando historias de sus rolas

Este año Alex Lora y su grupo El Tri celebrarán 50 años de rodar con su música y, previo a los festejos, la agrupación planea una obra musical basada en sus conocidos temas.



Lora, quien en octubre próximo cumplirá junto al Tri 50 años, confesó que desde hace un par de años lleva desarrollando la idea de un montaje en el que se pueda hablar de algunas historias sobre sus temas.



“Hemos tenido desde hace cuatro o cinco años esa idea de hacer una obra con la música del Tri, la historia de ‘El Chavo de onda’ o ‘La encuerada de Avandaro’, lo que nos hace falta es tiempo, siempre tenemos proyectos. Tenemos 50 discos como para musicalizar una historia está muy padre”, expresó.



Lora confesó que lo más complicado de levantar el proyecto es siempre el tiempo, ya que por sus múltiples giras se ha retrasado.



El músico, quien esta semana fue el padrino de la nueva temporada de Micro Teatro “Por rock”, señaló que luego de que en diciembre Ricardo Anaya y Juan Zepeda interpretaron su tema “A.D.O.”, no ha tenido contacto con ellos.



Detalló que les ha compuesto un temas a los candidatos, “ahorita ya les compuse una rola a esos niñitos que se llama ‘Se están peleando como perros por el dinero y el poder’”.



Además explicó que no aceptaría que alguno de sus temas sea ocupado por algún candidato, porque no es de su interés que su música se asocie a ningún partido político.



“No, no aceptaría, mis rolas hablan de política porque la raza habla de la política pero yo no pretendo nada ni nunca me ha importado ser parte de eso”, confesó el músico.