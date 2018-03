¡Felicidades por el doblete el día de tu debut en casa, Claudio González! #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/218B8NxhtN — Club León (@clubleonfc) 18 de marzo de 2018

Oootro lesionado

pero ni así le alcanzó para obtener el resultado predilecto, luego de empatar a dos goles con Lobos BUAP., el canteranolo aprovechó cony evitó que León terminara haciendo el ridículo en casa.Sentados en la banca, los jugadores, esa que quizá a ellos les ha faltado tras haber sido presentados como refuerzos ‘bombas’ para el Club León.El partido ante Lobos manda tal vez el mensaje más claro del torneo, los refuerzos no están para ‘sacar las papas del fuego’ y confiar en la cantera es una prioridad para Gustavo Díaz, algo que ya le funcionó alguna vez con el Club Celaya en el Ascenso MX.Pero no hay que olvidar quealgo que no importa a los Lobos de Rafael Puente del Río, que dieron un paso más a la salvación.Dicen que las desgracias nunca vienen solas yFueLa reacción de Léon tardó, pero llegó para levantar de sus asientos a su afición y hacerlos vivir el cierre del partido con mucho drama.que dio el primer golpe de cabeza con un centro exacto de Luis Montes para el 1-2.Claudio no tuvo tiempo de festejar su primer gol en Primera División, pero si lo hizo con el segundo,tras un servicio al área donde ganó la espalda a los defensores y mandó su cabezazo al fondo de la red.Con la adrenalina a tope,y mandó el balón por un lado de la cabaña defendida por Lucero Álvarez., mientras que Lobos se acerca a solo 4 puntos para su salvación matemática.