“AMLO no es ni el mesías, ni (tiene) la varita mágica, pero es el único que puede sacar el PRI de Los Pinos.



“Sacando ese foco de infección que es terrible, con respeto de las personas honestas que hay en todos los partidos, por lo menos se puede empezar en un cambio”, dijo el padre misionero José Alejandro Solalinde Guerra.

, ni con la guerra de las drogas, aseguró el padre José Solalinde.Añadió que se requiere una mayor participación de los ciudadanos para acabar con la inseguridad.

Andrés Manuel López Obrador



“La ciudadanía tiene que tomar el triunfo. AMLO seguramente ganará, pero tenemos que defender, no para Morena, no para los morenos, sino para todo México, porque AMLO ni siquiera se debe así mismo; él es un recurso histórico que debemos de aprovechar, es un medio, un andamio para construir el México que queremos”, destacó.



“Tenemos un clero que ha sido formado como aparte de las realidades que vivimos.



“Un clero que pareciera que nada tiene que ver con la política, y el Papa Francisco ha sido muy claro al decir que la política es el bien común”, dijo.



“Me interesa que Andrés Manuel logré un cambio porque ya no es posible seguir como vamos.



"Las instituciones, los partidos nos han fallado, de veras que es un asco. La ciudadanía es la única esperanza emergente”.



“La feligresía católica debe de dejar de ser niña, de ser infantil, debe madurar y tomar sus propias decisiones”.



“Este México que tenemos se acabó. Tenemos que comenzar a organizarnos desde abajo, sobre todo con el sector vigoroso de jóvenes y mujeres.



“México está lleno de víctimas. En Guanajuato los feminicidios han crecido. Son víctima del sistema político y del gobierno que los ha abandonado”, señaló.

Subrayó que el México que nos van a dejar, es un México descompuesto, averiado, destruido y “El sacerdote señaló que hay una crisis institucional muy grave. No solamente civil y de la Iglesia.Reconoció que como miembro del clero, los sacerdotes no deben pertenecer a ningún partido, pero como bien común sí lo pueden hacer.Ante este desencanto,, votará por Andrés Manuel.Agregó que no sólo la ciudadanía debe organizarse así como los fieles católicos.Apuntó que se requiere de una mayor organización de jóvenes y mujeres para hacer un cambio, con una mayor participación ciudadana, pues no se les ha tomado en cuenta.Agregó que se tienen que generar estructuras de auto cuidado, y ser una ciudadanía que se auto cuida.Finalmente también

Enrique Peña Nieto



“Peña Nieto acabará en la cárcel. Por supuesto que acabará en la cárcel porque ha cometido demasiados crímenes. Ahorita no lo pueden tocar porque quienes están prendidos de él también están asociados en lo mismo. Hay crímenes lesa humanidad que no prescriben y que tendrá que dar cuenta ante tribunales internacionales”.

'Fox es un bocón e ignorante'



“Hay una gran diferencia entre Fox que es un chafón, un bocón e ignorante, discúlpenme pero sí lo es, y que además es una persona inepta que no supo aprovechar el momento histórico que le dio el pueblo para que cambiara con AMLO.



“(Entre) Andrés Manuel y Fox hay distancias abismales. Fox era cocacolero, era un empresario mediocre, mediano. AMLO es la única persona en México que conozco perfectamente el país y ha visitado las comunidades más pobres durante 18 años”.

El padreque si bien sacó al PRI de Los Pinos, no supo aprovechar el momento histórico.TambiénEn conferencia de prensa se le hizo ver que Fox también sacó al PRI de Los Pinos y luego hubo un gran desencanto entre los ciudadanos.

Vicente Fox



“A Fox le faltaron muchas cosas. Le sobraron botas y le faltó cultura. Claro que sí. Es un ignorante. Le faltó la talla de ser un gobernante cualquiera a ser un estadista, estaba a años luz de ser un estadista, lo mismo que a Felipe Calderón.



“La estrategia del actual sistema va para allá. Anaya va para abajo, Margarita Zavala va para arriba porque es parte del amasiato y del arreglo. Ese PAN de Margarita sí le conviene al PRI. Anaya ya no porque se le salió de las trancas”.



“Sí vamos al pasado, todos tenemos un pasado negro. Pero además las personas van evolucionando. A mí no me interesa el AMLO al que le han puesto etiquetas, o las calumnias que le han levantado contra él. Me interesa el AMLO de ahorita. Yo lo conozco y sé que es un hombre honesto, que no le interesa el dinero, de verdad, y lamento mucho que los principios que él tiene no se apliquen en la bases y eso lo lamento mucho.



“Donde se traiciona es con sus operadores políticos, no con él”, finalizó.

¿Qué le faltó a Fox para trascender?, se le cuestionó al padre Alejandro y sonriendo contestó:Se le hizo saber al padre Solalinde que se ha acusado AMLO de tener un pasado negro con la toma de pozos petroleros, con fraudes de terrenos, invasión de calles, amenazas, etc, a lo que contestó el Misionero: