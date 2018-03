Lamenta Solalinde que hayan bajado a Antares

"Es lo mismo en política. Se está cayendo en lo mismo en política. Negociaciones. Hay desencanto", señaló.

El padredice que quitar ade la candidatura ay poner aes un error que pagará Morena.Lamentó que se haya hecho a un lado a una mujer honesta.Dijo que optará por apoyar aporque los otros partidos han fallado. Ayer AM dio a conocer que el ex panista Ricardo Sheffield Padilla será el candidato de Así lo confirmaron los dirigentes nacionales de la coalición “Juntos Haremos Historia” la tarde de este viernes en una reunión en la Ciudad de México en la que estuvieron presentes, quien era la precandidata;, y el ex priístaDurante la conferencia, Solalinde llamó "bocón e ignorante" al ex Presidente Vicente Fox.Señaló que a Fox le sobraron botas y le faltó cultura.También dijo que Peña Nieto acabará en la cárcel por tanto crimen.