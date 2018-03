La SSG emite las siguientes recomendaciones generales a seguir:

Ante la presencia de los siguientes síntomas se debe acudir a la unidad médica más cercana:

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), que encabeza Daniel Díaz Martínez,En lo que va del año la SSG, a través del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE),Aunque dichos padecimientos son relacionados a la temporada por el momento,Durante la temporada de calor es más probable que una persona se enferme de diarrea, que puede afectar gravemente sobre todo a los menores de 5 años y adultos mayores.El secretario de salud,, por eso es importante que antes de consumirla se tomen ciertas precauciones.Explicó que se define comosuele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos.Se puede presentar en personas de cualquier edad, yCon el calor, la prevención es la mejor opción, por elloUtiliza sólo agua potable para beber.Para desinfectarla, agrega una gota de plata coloidal por cada dos litros o dos gotas de cloro comercial por litro y déjala reposar durante media hora o hiérvela por tres minutos.Mantenla en recipientes limpios con tapa y no introduzcas las manos, tazas o cucharones sucios.Lava y desinfecta los depósitos de almacenamiento como, tinacos, cisternas o tambos, por lo menos cada 6 meses. Y recuerda mantenerlos con tapa.Si acudes a comprar agua a granel lava y desinfecta el envase que vas a utilizar y cuida que no haya contenido sustancias químicas que pudieran dejar residuos.Lava el tubo que se utiliza para extraer el agua del garrafón, al abrir y utilizar un nuevo recipiente de agua.En productos envasado revista que el sello de seguridad se encuentre íntegro y que el contenido esté libre de materia extraña.Mucha sedEn los menores de un año, la mollera se hundeLlanto sin lágrimasOjos hundidosBoca y lengua secaAl oprimir la piel, ésta sigue arrugada y no vuelve a su estado normalOrina escasa y de color obscuroPulso débil, palidez y calambres muscularesEl corazón late muy aprisaRespiración rápida