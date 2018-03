“En representación del licenciado López Obrador te tengo que pedir y espero que aceptes, que seas la coordinadora de la campaña del licenciado López Obrador en el Estado de Guanajuato”, expresó la líder nacional.

Tras ser “bajada” de la candidatura por el gobierno estatal,La propuesta fue hecha justo ayer en la presentación del ex panista como candidato de Morena.Durante la rueda de prensa realizada ayer,Aunque no hubo respuesta a palabra expresa por parte de Vázquez Alatorre, sí asintió cuando Polevnsky diko “no hay porqué voltearme para preguntarle si va a aceptar porque estoy segura, conociendo su altura, que me va a aceptar”.Previo a la propuesta, Vázquez Alatorre había aclarado que ella misma aceptó ceder a la candidatura por el gobierno estatal.

Antares Vázquez señaló que 'no se vendió' y cedió la candidatura a Sheffield



“Hay gente que me acusa de haberme vendido, me acusa de haber traicionado y eso nunca, yo no traiciono, no me vendo, no tengo precio. Lo que sí, es que estoy por principios. Tuve que reconocer ante los resultados de la encuesta, que Ricardo Sheffield puede ayudarnos muchisimo en Guanajuato”, expuso también Antares.

Lamenta Solalinde que Antares no sea candidata



“La presionan y le mueven su conciencia y que le dicen que lo haga por México y se sacrifique por la patria y ella tuvo que decir que sí.

"Porque ella estaba puestísima. Ese error, ya más adelante, lo tendrá que pagar Morena”.

El padre, quien apoya abiertamente a Andrés Manuel López Obrador,“y lo tendrá que pagar”.El Misionero y activista presume que la obligaron a dejarle el lugar a Sheffield.El padrea la que calificó de una mujer honesta.

El padre Solalinde lamentó la decisión de Morena en Guanajuato



“Sí puedo expresar mi pesar, mi pena, lamentar, que León, y Guanajuato en general haya tenido la oportunidad de tener como candidata a una mujer honesta, sensible, preparada, porque la conozco desde hace años y ella se entregó en la precandidatura picando piedra con la gente más humilde y todos esperábamos que fuera a hacer un cambio.

“Desgraciadamente vinieron componendas políticas. Creo que fue un momento oscuro de Morena. Andrés Manuel, yo no sé exactamente si él se dio cuenta de todo esto, o sus operadores políticos vieron la conveniencia; era un beneplácito que se había dado a una mujer. Lo lamentó mucho”, comentó.



“Pero será la ciudadanía guanajuatense la que tenga que decir cómo es él, pero si lo lamento mucho y pienso que Antares significaba la posibilidad de un cambio real en la organización de Morena.

“Pero estoy viendo una falla de parte de Morena y no de Andrés Manuel. Lo conozco muy bien y se había expresado muy bien de Antares, pero pienso que los operadores políticos cometieron un error”.



“Había la esperanza que una mujer entrara de esa manera. Antares es una mujer equilibrada y muy noble y tan noble es que declinó.

“Otra vez más de lo mismo. Otra vez los hombres, otra vez el poder, otra vez los reciclados”, añadió el Misionero.

El padre Misionero agrego que veía con mucha esperanza, para México, y para Guanajuato, que Antares Vázquez fuera la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato. porque dijo no conocerlo.Subrayó que tiene una gran confianza en las mujeres y esta convencidos que es lo mejor que tiene el país.