Acusan a Del Mazo y Velasco por tarjetas

denunció a los Gobernadores del Estado de Méxicopor el reparto de miles de tarjetas Salario Rosa en eventos masivos.El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, señaló que, al realizarlos en el marco de las elecciones en curso, los Mandatarios influyen indebidamente en la equidad de la contienda, por lo que urgió la intervención del árbitro electoral.En una queja presentada ante el organismo, ese partido expuso que, del 26 de febrero al 7 de marzo, Del Mazo encabezó actos masivos en nueve municipios mexiquenses.El documento indica que el propio mexiquense informó el 1 de marzo que, desde el arranque del programa, se habían entregado 30 mil tarjetas rosas a mujeres de 75 municipios.Por otro lado, de acuerdo con la denuncia, Velasco encabezó la entrega de plásticos con dinero en eventos masivos realizados en 14 municipios chiapanecos del 28 de febrero al 26 de marzo.La queja de Morena indica que la Ley Electoral obliga a los funcionarios a aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad y no utilizar los programas sociales con la finalidad de inducir o coaccionar el voto a favor de un candidato.Señala que tanto Del Mazo como Velasco vulneran "flagrantemente" la equidad de la contienda, pues en ambas entidades se elegirán diputados federales y senadores y los habitantes votarán por Presidente de la República.Aclara que los Gobernadores son militantes del PRI y del PVEM, partidos que integran la coalición federal Todos por México, por lo que podría resultar beneficiado su candidato presidencial, José Antonio Meade."Si bien es cierto que durante los procesos electorales no se puede suspender la entrega de programas sociales, también lo es que el hecho de realizar eventos masivos para su entrega durante este periodo no es indispensable", advierte el oficio."Pues es claro que, al llevarlos a cabo, se ponen en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral".La representación morenista demandó al INE ordenar al Gobierno del Edomex y al de Chiapas suspender la realización de eventos masivos para realizar la entrega de los plásticos.