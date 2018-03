'El Bronco', Margarita y Ríos Piter con firmas falsas, uno de ellos hasta pudo haber llenado dos veces al Azteca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los aspirantes independientes a la Presidencia de la República intentaron engañar a la autoridad electoral con millones de firmas obtenidas de manera fraudulenta o de personas que no se encuentran registradas en la lista nominal.encontró que deque en conjunto entregaronsólo un millón 948 mil 325 fueron obtenidas de manera legítima.obtuvo, por ejemplo, 158 mil 532 rúbricas por medio de credenciales de elector simuladas con datos de reales de la ciudadanía: es decir, secon los ciudadanos a los que se les usurpó la identidad.Además, el Gobernador con licencia de Nuevo León presentóya sea porque son inexistentes o son de ciudadanos que fueron dados de baja por defunción o pérdida de derechos políticos.Del total de 2 millones 43 mil 403 firmas que entregó Rodríguez, sólo 835 mil 511, que equivalen al 41 por ciento de del total recabado, fueron palomeadas por el INE.La autoridad electoral revisó la totalidad de las firmas deluego de que, en una muestra aleatoria de 15 mil 433 de sus firmas, se detectó que más de 10 por ciento tenía irregularidades., senador con licencia, fue quien tuvo el mayor número de apoyos falsos, pues de deapenas 14 por ciento de los apoyos obtenidos.El ex perredista entregó 811 mil 969 simulaciones de credencial, 88 mil 183 fotocopias, 6 mil 265 credenciales de otra índole y 616 mil 536 firmas de personas no encontradas en la lista nominal.juntóDestaca que la ex panistaque es la irregularidad más grave porque implica usurpar datos personales de los ciudadanos.Aunque el INE perfila dar vistas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), concederá un plazo de cinco días para que los aspirantes independientes ejerzan su derecho de audiencia y verifiquen que sus firmas fueron apócrifas.