Mauricio Prieto Gómez, empresario gasolinero del grupo G-500 en Michoacán, aseguró que de momento no hay desabasto de combustible en la entidad, derivado de la independización de las empresas que dejaron de ser franquicias de Pemex. Sin embargo, señaló que el precio de la gasolina sigue variable.Prieto Gómez explicó que en estos tres meses que van del año, la Magna ya subió un peso promedio y la Premium más de un peso con 10 centavos.El empresario michoacano advirtió que así como va el alza en el precio del combustible, al final de este año,Ante este escenario, Mauricio Prieto consideró, incluso, que, una vez pasadas las elecciones del 1 de julio, el precio del combustible se dispare sin control."Sin duda se va a disparar, porque en este momento aumenta cuatro centavos diarios y un día a la semana baja dos; o sea, normalmente le están aumentando entre dos o tres centavos diarios y eso tiene una repercusión", dijo.Lamentó que el consumidor invierta la misma cantidad de dinero, pero en mucho menos combustible, lo cual, apuntó, ya es un daño irreversible al bolsillo de la ciudadanía y al sector empresarial del ramo."Lo único que podría ayudarnos es que el gobierno federal homologara los precios a los que oferta Estados Unidos, ya que en la frontera, el precio del combustible por litro, está hasta tres pesos más barato que en el centro de México", expuso."Lo lamentable es que nosotros en México somos productores mundiales de petróleo y damos la gasolina más cara del mundo, entonces, es complicado que el gobierno federal utilice la estrategia de aguantar el precio lo más que se pueda", agregó.Mauricio Prieto reiteró que apuesta "100 a uno", a que después del 1 de julio de este año, va a aumentar sin control el precio del combustible.En su caso, mencionó que para no afectar más el bolsillo del consumidor, en las unidades de servicio de su propiedad, mantienen 20 centavos abajo el precio por litro de la gasolina, aunque llegará el momento en que esta situación sea insostenible.Prieto Gómez adelantó que así como va encaminado este fenómeno, va allegar el momento en que las estaciones de servicio no le compren combustible a Pemex e inviertan con otras empresas extranjeras que ya venden el hidrocarburo en México.Resaltó finalmente que los consumidores están contentos y que han respondido muy bien al experimentar otras alternativas en tema de combustible y en lo que respecta a Michoacán, les ha ido muy bien a los empresarios gasolineros.