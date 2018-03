Fuerte incendio consume bodega

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aproximadamente 3 mil pacas de rastrojo resultaron afectadas durante un incendio que al parecer comenzó en un pastizal, en la comunidad El Nacimiento en San Francisco del Rincón.El siniestro se registró alrededor de las 2:00 de la tarde de ayer, Bomberos y Protección Civil comenzaron a sofocar el fuego que se presentó en un cerro donde sólo había matorrales y pastizales, mismo que fue eliminado después de 2 horas.Se presume que el fuego, luego de afectar 20 hectáreas de pastizal sobre la comunidad, solo quedaba una línea de fuego la cual se extendía con rapidez en dirección a la comunidad de Peñuelas.El fuego que comenzó primero en un pastizal, alcanzó una bodega de rastrojo que se localiza en la comunidad El Nacimiento.En el lugar se comentó que se tuvo dificultad al momento de cargar agua a las unidades, ya que el pozo les quedaba muy retirado, pero gracias a que la comunidad les ofreció agua de su pozo, fue mas rápido el abastecimiento.En este incendio se estima que se quemaron aproximadamente 3 mil pacas de rastrojo que se encontraban almacenadas en una bodega, sin embargo esto no fue confirmado ya que el propietario no estaba en el lugar.Se presume que estos incendios son generados por la falta de cultura, al hacer quemas “controladas” , y que al no tener la precauciones generan daños a terceros; por lo que se recomienda evitarlos.Hasta el cierre de esta edición, los elementos de Bomberos seguían laborando para eliminar por completo el fuego.