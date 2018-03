Ricardo González no reune las firmas requeridas para ser candidato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aspirante a la alcaldía por la vía Independiente, Ricardo González Melecio, no reunió las firmas requeridas para ser candidato, por lo que se seguirá preparando y aprenderá de sus errores para la próxima contienda electoral.señaló.Dijo que fue una situación muy ardua, difícil y que el IEGG no apoya, ni monetariamente ni en otros aspectos, no informaba, y que para lograr el objetivo se requiere de mucha organización.La manera de como se va a preparar desde ahora es reuniendo un gran equipo de trabajo, ver que fue en lo que falló y ponerle más entusiasmo para ahora si llegar a ser candidato y después presidente municipal.concluyó.