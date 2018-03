Ex-diputada resulta herida en carambola

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos capitalinos resultaron lesionados y seis vehículos dañados luego de que el conductor de un camión urbano, con ruta Centro-Puentecillas, chocara contra ellos, a la atura del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.Uno de los afectados es la ex diputada del Partido Revolucionario Institucional, Delia Ponce López, quien se dirigía en compañía de otra persona a las instalaciones del Ieeg.Según los primeros reportes al número de emergencias de la Policía Municipal, solicitaron ayuda con varias ambulancias ya que un camión de pasajeros había chocado contra 5 vehículos que circulaban sobre la carretera a Puentecillas, a la altura del Ieeg.Policías que se encontraban cerca de la zona acudieron confirmando el reporte, por lo que de inmediato se desplazaron los cuerpos de rescate de Guanajuato.Los socorristas atendieron a la ex diputada del Pri antes mencionada y a su acompañante ya que fueron los más afectados y así trasladarlos al Issste, para recibir atención médica.Según versión de testigos alrededor de las 12:30 del mediodía de ayer, el conductor del camión urbano con ruta antes dicha, circulaba a exceso de velocidad, con dirección a Puentecillas, al parecer a diario operaba la unidad de esta manera.Al ir a la altura del Ieeg, supuestamente por la velocidad perdió el control del volante, invadió el carril contrario e impacto a varios vehículos que iban en el carril contrario y que estaban estacionados.Dentro de la unidad Toyota la cual fue la más dañada, y quienes resultaron heridos, viajaba la ex Diputada del Pri, Delia Ponce López, en compañía de un capitalino, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y Sueg para trasladarlos al Hospital del Issste y recibieran atención médica.Varios capitalinos que se encontraban en el lugar del percance mencionaron que los choferes de la ruta a Puentecillas, a diario manejan a exceso de velocidad, sin tener en cuenta que transporta a personas, por lo que se generó el accidente por la falta de precaución.