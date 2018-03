Alcalde de San Bartolo retira apoyos de Prospera: Antorcha Campesina

Agremiados de Antorcha Campesina acusaron que el presidente municipal de San Bartolo Tutotepec, Francisco Uriel Islas Trejo, retiró el apoyo de Prospera a 50 personas por formar parte de la organización.



“No atiende las demandas de la gente, sino que además los reprime”, indicó María Miguel Cruz, quien preside el movimiento en San Bartolo. Asimismo, detalló que en lo que va de 2018 la administración municipal canceló el programa de inclusión social, Prospera, para 20 personas de la comunidad El Mavodo.



No obstante a que es un programa federal cuyo objetivo es la inclusión laboral y educativa, así como atender cuestiones de alimentación y salud, los integrantes antorchistas mencionaron que en agosto de 2017 también se les retiró el apoyo a 30 familias de las comunidades: San Miguel, El Pedregal, San Juan de las Flores, Pueblo Nuevo y Cerro Negro.



María Cruz señaló también que el edil municipal ha otorgado el programa a familias de la cabecera municipal que no lo requieren por sus condiciones económicas, “si les quiere dar apoyo adelante, pero que no le quite a la gente pobre”, dijo.



Los agremiados del movimiento comentaron que el 20 de febrero acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo para que valoren la situación en coordinación con el programa federal.



“Todavía no hay medidas concretas que se van a tomar, nosotros les dijimos que no estamos de acuerdo con esa actitud, primero porque la gente tiene derecho a la libre manifestación”, argumentó.





EDIL SE NIEGA A RECIBIR PLIEGO PETITORIO



En 2017 Antorcha Hidalguense entregó un pliego petitorio que solicita a Francisco Uriel Islas Trejo, emanado del Partido Revolucionario Institucional, cumplir las obras rezagadas en San Bartolo Tutotepec.



Antorchistas regresaron en el 26 de febrero de 2018 para dar continuidad a las demandas; no obstante, la líder el movimiento en la zona refirió que el edil se negó a recibirlos.



“Él dice, yo no hice compromisos con Antorcha porque no votamos por él”.



Antorcha Campesina demanda servicios básicos como: agua potable, drenaje, techumbres para diez escuelas, revestimiento de caminos y pavimentaciones para beneficio de 4 mil habitantes del municipio.



Los agremiados del movimiento proponen que sus peticiones sean resueltas anualmente; sin embargo, el presidente municipal argumentó que “le tendría que dar a las demás organizaciones como la UNTA”.



“Él está gobernando para todos los sanbartolenses y tiene la obligación de llevar servicios de primera necesidad”, finalizó.