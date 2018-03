Acusa traición de Morena

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la elección del ex panista Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la gubernatura de Guanajuato, la dirigencia estatal de Morena continúa traicionando a su militancia, opinó el regidor irapuatense, Rafael Rodríguez Hernández.El Regidor se manifestó en contra de las decisiones tomadas por la dirigencia estatal, pues aseguró que la anterior precandidata, Antares Vázquez, trabajó con un año de anticipación para lograr la candidatura y era quien merecía tenerla.“Hemos perdido la línea política a nivel nacional, Andrés Manuel (López Obrador) decía que tenía 3 líneas, no mentir, no robar, no traicionar, el día de hoy como las bases del partido no entendemos por qué está trayendo a esa gente (...) se están llevando a esos políticos que en sus partidos no les tocó nada, están reciclando”, dijo.Rodríguez Hernández dijo que siempre se tuvo apertura a sumar perfiles de otros partidos, pero de los que venían “de abajo” y no a quienes ya habían tenido cargos públicos, y que sólo buscan tener continuidad en los gobiernos a como dé lugar.Enfatizó que la militancia se siente desplazada, y que en Irapuato ya se han olvidado de los comités de base, que nunca han recibido recursos para su trabajo, por lo que se sienten traicionados.“Fui el primero y último regidor de izquierda, porque hoy ya no existe, se perdieron los ideales, realmente no sabemos qué está pasando con Morena, las bases y la militancia estamos muy desconcertados, no sabemos qué va a pasar”, refirió.Asimismo, señaló que, aunque no los tomen en cuenta a nivel Guanajuato, pues quienes actualmente tienen un cargo público ya quedaron fuera del proceso electoral 2018, como creyentes de la ideología original de Morena continuarán tocando puertas, para que la militancia vaya con los perfiles que emanaron del partido.