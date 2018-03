Exigen poner alto a los gasolinazos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la conmemoración del 80 aniversario de la Expropiación Petrolera, la regidora del Partido Nueva Alianza, Idalia Soto Martínez pidió al Gobierno Federal que paren los “gasolinazos” y que comiencen a dar resultados las Reformas Estructurales de la actual administración priísta.Señaló que, con la aprobación de las Reformas Estructurales, se prometió que no habría aumento en el costo de los energéticos, y que, al contrario, habría una disminución, lo que hasta el momento no se ha cumplido.Ante alumnos de diferentes instituciones educativas y funcionarios públicos, la regidora recordó que en 2012 el litro de gasolina Magna costaba 10.81 pesos, la Premium 11.37 pesos y el Diesel 10.90 pesos.Destacó que para 2018 el costo de la gasolina Maga pasó a los 17.89 pesos, la Premium a 19.29 pesos y el Diesel a 18.80 pesos, lo que es prueba de que existe efectividad en las Reformas.“En sólo un año ha aumentado 30%, esperemos que un día las 11 Reformas Estructurales aprobadas por el Congreso Federal traigan beneficios a la gente, por lo pronto no más gasolinazos”, enfatizó.Tras realizar un resumen de la historia de la Expropiación, Soto Martínez refirió que actualmente se enfrentan retos para lograr el desarrollo e independencia tecnológica del país, a fin de adaptarse a la globalización y apertura de la economía nacional de la mano del petróleo.“Los invito a que, desde nuestros diferentes espacios de trabajo, en la escuela como emprendedores y como ciudadanos en general, aportemos lo mejor de nosotros para que Irapuato, Guanajuato y México se conviertan en un país con la mayor justicia, donde el respeto y la paz prevalezcan”, finalizó.