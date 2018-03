Pide Obispo reflexionar y encontrarse con Jesús

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vivir la Semana Santa como un encuentro con Jesús y un acto religioso, en vez de verlo sólo como un periodo de fiesta y vacacional, fue el mensaje del Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.Señaló que existen momentos para descansar, pero que los días santos no son propiamente para esta actividad, sino para tener acercamiento con Cristo, lo que es tomado de forma correcta por los verdaderos cristianos.“Que sea un encuentro con Cristo, que podamos darnos espacios de silencio, de reflexión, de convivencia (...) dar otro sentido a la Semana Santa, no sólo el sentido de dispersión, el sentido de descanso, de parranda, sino el de búsqueda del Señor”, dijo.Comentó que en la Catedral del Centro, el Domingo de Ramos iniciarán las celebraciones a las 11:30 de la mañana en el Templo de San José, para continuar con la peregrinación y realizar la eucaristía.El Obispo refirió que el martes 27 de marzo se realizará la peregrinación diocesana al Señor del Hospital, sumado a que de lunes a miércoles de la próxima semana se confesará a los creyentes a partir de las 5 de la tarde.Para el Jueves Santo, se tendrá la misa de óleos a las 10 de la mañana con los sacerdotes de toda la Diócesis, y a las 5 de la tarde se realizará la misa de Lavatorio de Pies, además de la visita a los 7 templos.El Viernes Santo a las 12 del medio día se hará el viacrusis de la Catedral, y por la tarde habrá una ceremonia del recuerdo de la muerte de Jesús, mientras que el Sábado Santo a las 8 de la noche se hará una misa con bautismo de adultos y bendición de sirios.El Obispo señaló que el domingo 1 de abril se tendrá al medio día la misa, y por la tarde una peregrinación con todos los jóvenes que participaron en Pascuas Juveniles.Asimismo, Díaz Díaz indicó que estas fechas, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, son especiales por la búsqueda de Cristo, que se debe aplicar en todos los aspectos de vida de una persona, incluso en cuestiones sociales y políticas.“Hay liderazgos que se van fortaleciendo en la entrega de la persona, cuando el liderazgo empieza a posesionarse de todo va acabando con los demás, ya no podemos decir de un líder sino un dictador, y en la vida del cristiano nos puede pasar esto, que en lugar de dar vida vayamos acabando con la vida”, dijo.