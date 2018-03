Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El país ha cambiado. Los paisajes urbanos se llenan de casas que levantan los muros perimetrales y erizan sus bordes con picos férricos o concertinas desgarradoras que, con el objetivo de disuadir o ejercer una presión real contra el bandolerismo, han dejado atrás la dulzura de jardines abiertos y las medianías de bardas con sólo agudos vidrios de botella coronando sus cantos superiores con el ilusorio propósito de restringir el paso de gatos y ladrones. Sí, el país ha cambiado. Ahora, hacia el interior de una común morada se interponen un mayor número de rejas o puertas que llevan innumerables cerrojos, chapas y aldabas instaladas de manera vertical, como agentes garantes de la confidencialidad familiar. Y, aún más, bajo el temor del asedio delincuencial, en el interior se instalan también alarmas sónicas estridentes, cámaras de video-grabación, sensores de movimiento, identificadores táctiles o de imagen. Sí, efectivamente, el país ha cambiado.De diez años para acá la mal vivencia dejó de ocupar la penumbra e hizo rutinario el asedio del incauto particular en pleno día. Con una gran variedad de armas ofensivas y amenazantes los rufianes se han lanzado a embestir sin misericordia a inermes ciudadanos sobre calles, plazas, centros comerciales, tiendas de conveniencia, bancos, restaurantes, bares, casinos, transportes públicos o particulares. Vamos, el problema se ha tornado mayúsculo y ni la zozobrada población ni las autoridades, en sus tres órdenes de gobierno, presentan sugerencias prácticas o soluciones al flagelo que ahora se vive en el diario acontecer.En algún momento, estimado lector, se escribió en esta columna que nosotros, los mexicanos, no hemos sabido construir un verdadero país. No hemos podido edificar una nación dueña de su propio destino. Eso, claro, borda en el nivel, si se permite decirlo, de una posible tragedia. Pero lo crítico es que en el tiempo que esto se escribe la maldad nos alcanzó y sabemos que a la vuelta de la esquina cualquiera andante puede morir en manos del hampa organizada (término acuñado por la ineptitud de una autoridad que de manera real sobre este álgido asunto no tiene ni pies ni cabeza).Conjeturas sobre lo que provocó la actual situación abundan: crecimiento demográfico incontrolable, pobreza flagrante, educación insuficiente, corrupción política, avidez malsana empresarial, ineptitud gubernamental y hasta una insalubre conformidad espiritual. Y, sin embargo, útil es reconocer que en buena medida muchos estamos inmersos en esa especie de sordera que nos impide escuchar el clamor dolido de muchos sufrientes semejantes nuestros.No cabe duda de que el país ha cambiado y se ha ido por el camino de lo no deseable.