¿Qué dejan los que se van?

Tristemente soy consciente que al momento de escribir estas palabras la notica que me provocó tanta consternación y cavilaciones está ya obsoleta. Al día que el lector posa su vista en este texto ¿Cuántos eventos más se han suscitado en todo el mundo y han enterrado con su acaecer al anterior? Es así de efímera la relevancia que tiene un acontecimiento; aun siendo un fenómeno mediático no trascenderá. Las noticias entonces están condenadas a competir por ser tendencia hasta caer en la indiferencia. Este ha sido el devenir de la información y los canales de comunicación actuales solo han acelerado el proceso. Lamentablemente, esta aceleración impide la asimilación de la información y obstaculiza la reflexión. Con la saturación de sucesos triviales, las novedades chuscas y el bombardeo comercial, se extingue la sensibilidad. Esto es una notica caduca y un intento fallido para reflexionar en torno a la muerte de profesor Stephen Hawking. La muerte de este renombrado físico teórico y astrofísico británico conmocionó por ser un festín mediático. La fama que ostentaba el profesor Hawking era, principalmente, por ser un notable ejemplo de vida, superación y perseverancia, debido a su padecimiento de esclerosis lateral amiotrófica. Lo que no obstaculizó su trabajo y una vez que la enfermedad se estabilizó, buscó la forma de continuar sus investigaciones, logrando establecer la primera fórmula de la temperatura de un agujero negro; una conexión de la mecánica cuántica con la relatividad general, la publicación de varios libros de divulgación bastante asequibles a nosotros los mortales, así como premios, distinciones y doctorados honoris causa. Incluso puede decirse que es un ícono de la cultura pop ya que ha aparecido en documentales, conferencias, o en distintas series televisivas como los Simpson y es la inspiración de la película biográfica The Theory Of Everything. Su vida sorprende y sus descubrimientos en física intimidan. La física es la ciencia que más se aproxima a la filosofía ¿Cuál es el origen del universo? ¿Por qué se acelera la expansión del universo? ¿Qué existe fuera del universo observable? Preguntas ontológicas, lógicas y hasta metafísicas que existen entre otras más perturbadoras que continúan sin respuesta, pero al mismo tiempo, siguen intrigando y fascinando a los seres humanos y a su naturaleza innata por explicar y entender lo desconocido. Por romper esas barreras del mito y la superstición y dotar de sentido a la realidad. El profesor Hawking fue criticado toda su vida (aun tras su muerte) e incluso es desprestigiado por algunos grupos religiosos por su “ateísmo recalcitrante” lo cual promovió bastantes debates en los días posteriores a su muerte. Aunque vivió sin que esto le perturbase en lo más mínimo y nunca ocultó su postura religiosa en la cual elogiaba la capacidad del conocimiento humano, engrandecía el razonamiento y la inteligencia como único camino para encontrar la verdad, si necesidad de un dios. Pero con fe en la humanidad. Es la muerte lo que nos remite a hablar sobre este hombre tan polémico, pero fue su vida la que nos conmueve, asombra e inspira. Entonces no es morir, sino sobrevivir lo que realmente pesa. Somos quienes sobrevivimos los que afrontamos la muerte y recordamos los nombres de los que ya no están. Son sus actos y sus palabras las que se quedaran en una memoria comunal que sobrevivirá al paso del tiempo. Son las dudas que nos provocaron, el sentido emergente y los misterios no esclarecidos nuestro legado. Es la esperanza en la resurrección, la fe en la rencarnación o la aceptación del vacío y la nada lo que nos ayuda a esperar y afrontar la muerte con dignidad y pasividad. Es la belleza de la muerte la delicia de los placeres de la vida.