La iniciativa privada,estará segura conmigo,declara cada que habla,el buen señor del dedito.Que no habrá expropiación,de los negocios privados,solo será revisión,ver si están bien manejados.Producirán gasolina,para darla bien barata,quien quite y hasta le atina,y hasta regala una lata.Y también habla del tigre,que dice no va a detener,es por donde se le mire,amenaza del poder.La verdad, ese criterio,¿tiene para gobernar?no me parece muy serio,suena que va a desbarrar,será que quiere un imperio,solo su voz va a sonar.