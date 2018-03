Verificado2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las campañas políticas están por comenzar. En la agenda local la campaña para Gobernador comenzará el próximo 30 de marzo; la de ayuntamiento el 29 de abril y la de diputados de mayoría relativa el 14 de mayo.Las campañas –incluso desde ya- vienen aderezadas por un cochinero enorme y un elemento fundamental dentro de esta negativa ecuación son los medios de comunicación y ahora también las redes sociales.Las redes sociales particularmente han cobrado una relevancia fundamental en este escenario, pues es la arena utilizada por los políticos tanto para publicitarse, como para atacar y descalificar a sus adversarios.Entonces, resulta que el elemento más importante dentro de una campaña política, aún más que los partidos o los propios candidatos, son los medios de comunicación y cualquier otro elemento de comunicación como las redes sociales.Vamos a ver un claro ejemplo de lo anterior. Se estima que en Irapuato los jóvenes millennials –tanto primovotantes, como posibles votantes de repetición- y que no han votado son del orden de los 125,000, más los 35,000 que si votaron, dan 170,000 votantes de un universo de 400,000 que componen nuestra lista nominal. Para que pongamos en su justa dimensión los números, Ricardo Ortiz ganó las pasadas elecciones pues obtuvo 68,000 votos. ¿Vemos la importancia de los jóvenes en las siguientes elecciones?El tema es que a los jóvenes una campaña de anuncios espectaculares, entrega de despensas o playeras, no sirve. Al contrario, les genera repulsión. Ellos, basan sus comunicaciones básicamente mediante redes sociales. ¿Entonces ven porqué las redes se vuelven fundamentales?Pero con la irrupción de las redes sociales también surgen varios problemas con las noticas que se dan, ya que es muy fácil correr rumores falsos para desacreditar y dañar a una persona.En virtud de ello, surge una iniciativa muy interesante que se llama #Verificado2018 lo cual permite mediante una cadena de comprobaciones, certificar la veracidad de una notica.Cuando los sismos de septiembre pasado un grupo de jóvenes crearon Verificado19s, el cual fue un proyecto que daba información y sirvió de puente entre quienes necesitaban ayuda y quienes podían ayudar. Fue la respuesta de los jóvenes a la ausencia de acciones del gobierno y a la difusión de datos erróneos, que confundían o generaban temor.Bajo esa misma premisa, casi 60 medios, ONG´s e Instituciones educativas crearon #Verificado2018. Tiene como objetivo combatir las noticias falsas y uso de información de manera inadecuada.Todos estos medios estarán trabajando para descubrir noticias falsas e informar esta situación.El trabajo arrancó el pasado 12 de marzo y concluirá hasta que acabe el proceso electoral.Cuando una nota sea difundida y sea acompañada de la certificación #Verificado2018 es porqué ya fue revisada y está avalada por todos los participantes de la iniciativa.Estas elecciones se disputan más de 3400 cargos a lo largo de todo el país, lo que supone que más de 10,000 candidatos buscarán el voto, por lo que será una estrategia común filtrar noticias falsas y también promesas de campaña que sean claramente inalcanzables y se buscará dolosamente engañar a los votantes.La iniciativa cuenta con el apoyo de Facebook, Google y Twitter, además de varios medios de comunicación.Los ciudadanos estamos hartos de campañas sucias, de descalificaciones. Estamos hartos de medios de comunicación mercenarios que están a disposición de quien paga, sin importar si eso daña la integridad de una persona.Necesitamos y merecemos campañas limpias y sobretodo constructivas. Descalificar es fácil, lo puede hacer cualquiera y sinceramente no se requiere mucha inteligencia para ello. Lo verdaderamente difícil es construir y abonar a tener civilidad y certeza.Ojalá este ejercicio sirva para tener mejores condiciones democráticas y fomentar la participación ciudadana.